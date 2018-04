Edição de abril/2018 – pág. 20

Banco do Brasil apresenta Vice-presidente Executiva

A direção do Banco do Brasil Américas comunica aos seus clientes e parceiros a chegada de Tereza Raquel Vieira da Costa, que assume o cargo de Vice-Presidente Executiva de Risco e Compliance, no Sul da Flórida. Ela estará exercendo a função de CEO do BB Américas interinamente até a chegada do novo CEO.

Raquel Vieira possui Mestrado em Finanças e é funcionária do Banco do Brasil há mais de 30 anos. Antes de ingressar no BB Américas, atuou no Banco do Brasil por dois anos no cargo de Gerente-Geral de Risco Operacional, e durante dez anos ocupou a função de Gerente Executiva do Departamento de Controles Internos. Nesse período foi reconhecida por implementar com sucesso normas Sarbanes-Oxley no Banco do Brasil e suas entidades afiliadas (ELBB), contribuindo na melhoria e efetividade de controles internos e da gestão de riscos operacionais.

Raquel está muito feliz em fazer parte da comunidade no Sul da Flórida. Ela coloca-se à disposição dos parceiros do Banco do Brasil Américas para colaborar e fortalecer o crescimento da comunidade brasileira.