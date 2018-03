Edição de março/2018 – pág. 20 e 30

As equipes campeãs do “Orange Soccer Academy”

Sob o comando do empresário e coach, André Joseph Passantino, a “Orange Soccer Academy”, em Orlando, vem se destacando na Flórida, obtendo resultados satisfatórios em campeonatos de futebol de campo e de salão, abrindo oportunidades a meninos e meninas que queiram ingressar no esporte. Recentemente, disputando o Torneio “US Youth Futsal League – Apopka”, as equipes da “Orange” sagraram-se campeãs nas categorias 2002/2003 e 2006/2007; vice-campeã nas categorias 2008/2009/2010/2011, e obtendo a terceira colocação na categoria 2004/2005, consolidando o seu favoritismo. Os jogos aconteceram entre 29 de novembro de 2017 a 25 de fevereiro de 2018.

Outro destaque da equipe do “Orange Soccer Academy” foi no “US Youth Futsal Championship Southeast – Naples”, na Florida, conquistando o título de campeã na categoria 2002/2003. Vale ressaltar que a “Divisão Southeast” compreende 13 estados dos EUA. Os jogos foram disputados entre 5 a 9 de janeiro de 2018. O título do torneio credenciou o time do “Orange” a participar da “Etapa Nacional”, em Kansas City – “US Youth National Futsal Championship – Kansas City”, onde competiram as oito melhores equipes dos EUA, entre os dias 16 a 20 de fevereiro, reunindo grande público.

“Temos treinamentos diários, duas vezes na semana, com atletas entre cinco a dezesseis anos”, comenta André. “Nas equipes de iniciação, é realizada a preparação de meninos e meninas para futuras competições oficiais. Nesse período fazemos uma avaliação do potencial técnico de cada atleta, para que posteriormente possam integrar as equipes de competição”, avalia o técnico.

Adiantou André Passantino que os times do “Orange Soccer Academy” –categorias 2010/2011 , 2008/2009, 2006/2007, 2004/2005 e 2002/2003 –, vêm se preparando para disputar a “Copa Disney”, em julho – entre os dias 21 a 25 –, no “World Futsal Championship – ESPN Wide World of Sports – Disney Complex”. “É um campeonato de extrema importância e estamos nos empenhando para que possamos obter resultados satisfatórios e levar as nossas equipes ao pódio. É em esforço conjunto e acredito no potencial de nossos jogadores”, reforça.

Já no mês de maio – de 10 a 15 de agosto –, os times do “Orange” disputam o “US Youth Futsal League – Apopka – Florida”, nas categorias: 2010/2011, 2008/2009, 2006/2007, 2004/2005 e 2002/2003. “Temos muito trabalho pela frente e não medimos esforços para atingir a nossa meta”, determina André.

Transição do futsal para o campo

“É uma experiência que trouxemos do Brasil, iniciar o atleta no futebol de salão e depois levá-lo para o futebol de campo. Esse método é importante porque o atleta tem um aproveitamento melhor e isso acontece nos grandes times do Brasil, mas poucas pessoas sabem disso. O atleta começa no futsal para depois ser inserido no futebol de campo. Eu passei por esse processo quando joguei no Corinthians, no Palmeiras. Fui atleta do famoso time do Banespa, que hoje já não tem mais. O futsal é uma base para o jogador crescer, e isso funciona. Agora, se você inverter, levar o jogador de futebol de campo para o futsal, fica difícil”, explica o técnico.

“Sou formado em Educação Física no Brasil e isso me habilita lidar com os jovens, entender o seu processo de escolha e o rendimento em campo ou na quadra. A minha formação facilita trabalhar com os jovens. É todo um trabalho de metodologia, técnica e tática. O plano é crescer, gradativamente. Queremos qualidade e a ‘Orange Soccer Academy’ priva por isso”, reforça.

“Estamos trabalhando desde 2016 e já conseguimos destaque em importantes competições. A academia está aberta para qualquer criança que queira treinar. Avaliamos os talentos nas equipes de iniciação para inseri-los nos times de competição”, finaliza.

Atletas na categoria 2002/2003 que integraram equipe na Etapa Nacional, em Kansas City: Rafael Siqueira, Matheus Broder , Henrique Rodrigues, Gabriel Tezel, Renato Catania, Enzo Passantino, João Caetano Carvalho, Nathan Broder, Lucas Medeiros, Vinicius Santos, Luca Montone, Bruno Charamba, Tharles Nascimento e Arthur Prada. Head Coaches: André Passantino, Heric David e Ronaldo Leone. Staff: Andreia Passantino, Simone David e Claudia Camarosani.

Locais de treinamento

As equipes do “Orange Soccer Academy” treinam no “Freedom Middle School Gymnasium (Futsal)” – Quartas e Sextas das 6:30pm as 9:00pm; “Bridgewater Middle School Gymnasium (Futsal)”, Terças e quintas das 6:30pm as 9:00pm, e “Lake Nona Middle School Soccer Field (Soccer)” – Segundas, Terças e Quintas das 4:30pm às 6:00pm.

Categorias: 2002/2003, 2004/2005, 2006/2007, 2008/2009, 2010/2012, de 05 a 16 anos. Equipes de iniciação e Competição. Afiliados “US Youth Futsal”