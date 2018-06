Edição de junho/2018 – pág. 44

As calças do verão

Com o calor chegando, infelizmente não são apenas dias de praia que vamos encontrar, e sim na maioria são dias de asfalto. Nestes dias de calor, tudo nos incomoda e tudo aperta. E onde o tecido não está esfregando na pele, ele está causando um calor tremendo, ou um tipo de corte nos aperta.

Mas a solução para esses problemas existe! Vamos falar dessa peça maravilhosa que nos permite ficar fresquinhas, cômodas e com estilo. De fato, não só isso, mas essa peça é uma das tendências mais vivas dessa temporada. São as calças de malha. Essa peça fluida, confeccionada em algodão, que adquire diferentes formas, principalmente culote e pantalona, e promete nos salvar de mais um dia de verão.

Sim, somos todas fãs dos vestidos de verão, mas existem dias que precisamos de um conforto extra, e isso nos é oferecido, com certeza, pelas calças de malha. O melhor de tudo é que ficam perfeitas usando com sapatilhas, sandálias baixas e até com saltos, em versões mais sofisticadas. Ou seja, versatilidade total! E o melhor, essa peça tem um caimento perfeito em todos os tipos de corpos e estilizam as pernas. Nada de passar nervoso nesse verão! Garanta já a sua!