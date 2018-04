Edição de abril/2018 – pág. 12

Alliança Engenharia oferece imóvel do seu sonho, em Goiânia

Agora você poderá adquirir no Brasil o apartamento dos seus sonhos – em área privilegiada –, no Condomínio Residencial LakeSide, em Goiânia – Goiás –, empreendimento da “Alliança Engenharia”, empresa que atua no mercado há 14 anos, proporcionando aos clientes e investidores imóveis de qualidade, o que lhe confere respeitabilidade e referência no setor. Com parcelas do tamanho do seu bolso – parcelas de $300,00, durante 120 meses –, o Residencial Lakeside tem vista belíssima, junto à natureza, dispondo de apartamentos confortáveis – ampla sala, três quartos, cozinha integrada à sacada e piso porcelanato. E mais: amplo playground, salão de festas, piscinas, assegurando o conforto que você e sua família merecem.

Já em fase de finalização, o Residencial Lakeside é um condomínio fechado, com treze blocos e quatro apartamentos por andar, com total sistema de segurança aos moradores. E segundo Geovanna Von Zeidler, do Departamento de Marketing da “Alliança Engenharia”, os apartamentos estão disponíveis para clientes e investidores, com um Plano de Financiamento que garante total segurança desde a negociação, entrega do imóvel e manutenção do acordo firmado: “O cliente poderá dar uma entrada de 15% a 20% do valor do imóvel, mensalidades de $300 e, durante o ano, serão estabelecidos uma quantidade de ‘balões’ a serem dados e seus respectivos valores para o funcionamento do plano de pagamento em 120 meses. Cada negociação é personalizada para se encaixar na condição do investidor. Com a construtora, decidimos a melhor forma, sem burocracia.”

“Parcelas mensais de 300 dólares”

“Nós conseguimos oferecer um plano de pagamento com mensalidades de $300, durante os cento e vinte meses, num total de dez anos, dando ao cliente a opção, caso queira, de quitação antecipada do imóvel. Se o comprador quiser quitar com antecedência estará livre para fazê-lo.”, enfatiza Geovanna Von Zeidler.

Há 14 anos no mercado, a “Alliança Engenharia” empreendeu importantes imóveis, incluindo o Villa Bella Residence Club 1, 2, 3 e 4, com casas e sobrados em áreas com total qualidade de vida, em Aparecida de Goiânia, obtendo sucesso total junto aos clientes investidores.

Já o prédio residencial Maanaim, o primeiro empreendimento da “Alliança Engenharia”, lembra Geovanna, teve êxito absoluto de vendas, consolidado com as construções dos quatro Villa Bella Residence Club. A respeito do empreendimento disponível para vendas, Condomínio Residencial LakeSide, Geovanna diz e convida: “Atualmente temos uma grande parcela de apartamentos do residencial vendida para investidores dos Estados Unidos, da Suíça e também França. Estamos abertos para novas negociações, portanto, os investidores brasileiros dos Estados Unidos, em Orlando e a Flórida Central, podem nos contatar que daremos o suporte necessário”.

“Os investidores podem entrar em contato comigo que farei uma apresentação inicial do ‘Residencial Lakeside’ e, posteriormente, vamos iniciar a negociação com todos os esclarecimentos necessários para a compra do imóvel. Todos, inclusive, podem consultar o nosso Instagram – Allianca Engenharia –, onde estão nossos empreendimentos atualizados”, acrescenta Geovanna Von Zeidler.

Por fim, a diretora de Marketing da construtora informa “além do Condomínio Residencial LakeSide, estamos na fase das fundações de um novo empreendimento – o prédio Residencial Grand Vista, que em breve terá apartamentos disponíveis para a venda aos investidores interessados.