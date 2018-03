Edição de março/2018 – pág. 18

“ABC House Help” socorre os proprietários em Orlando

Agora ficou mais prático e fácil para quem cuida da casa resolver aqueles “probleminhas” do cotidiano, seja com vazamento na cozinha ou outro episódio inesperado, o que geralmente causa transtornos e, às vezes, é complicado até para explicar o que aconteceu. A empresa ABC House Help, em Orlando, supre essas necessidades dos brasileiros com lançamento de aplicativo em inglês/português – dispondo de profissionais de manutenção brasileiros – que estarão disponíveis para eventuais emergências, prestando serviços com total eficiência e segurança. Um método sem burocracias, bastando baixar o aplicativo e, posteriormente, enviar um vídeo ou fotos – gravado com o próprio celular – mostrando o local do problema e falando exatamente o que aconteceu.

“Imediatamente, quando recebermos o vídeo ou mesmo as fotos, acionamos o profissional adequado para atender a solicitação, evitando a visita inicial para detectar o problema e depois resolvê-lo. O profissional se locomoverá até o local, ciente do que deverá fazer”, explica o administrador da ABC House Help, Cláudio Zani Silva.

Os profissionais são credenciados pela empresa, que é responsável pelo deslocamento dos especialistas até o cliente solicitante de algum tipo de reparo “O nosso trabalho de manutenção em residências é prático e eficiente. O serviço é todo documentado no antes e depois, com preços compatíveis ao mercado. Lembrando que a partir de abril o aplicativo estará disponível para Androide e Apple”, avisa Cláudio.

A princípio, os trabalhos de socorro estarão restritos à cidade de Orlando, mas a ideia é que, brevemente, outras regiões possam contar com a ajuda especializada. “A nossa meta no futuro é expandir nosso atendimento à Central Flórida, mas de imediato vamos atender apenas a cidade de Orlando. Optamos por profissionais brasileiros porque isso irá facilitar na comunicação entre a dona de casa e o profissional. Fica difícil explicar em inglês alguns detalhes minuciosos que em português é mais prático. Um dos nossos objetivos é também atender a comunidade brasileira”, reforça Cláudio.

A plataforma ainda resolve mais dois problemas de quem precisa fazer ajustes em casa: compra de material e pagamento do serviço. De acordo com a empresa, os materiais que devem ser utilizados nos serviços serão comprados diretamente pela companhia, o que facilita a vida dos clientes. E na hora de pagar, mais simples ainda: o próprio aplicativo já oferece as alternativas de pagamento, com emissão de comprovantes para garantir a segurança dos profissionais e solicitantes.

Cadastramento de profissionais

A empresa está cadastrando profissionais da área de manutenção para integrar a equipe de atendimento. Para se cadastrar, é só acessar o site da empresa seguir os passos.