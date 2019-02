Edição de fevereiro/2019 – p. 10

5 motivos para investir em imóveis em Orlando

A cidade de Orlando, nos Estados Unidos, é um dos destinos preferidos dos turistas brasileiros: apenas em 2017, os viajantes do Brasil somaram mais de 800 mil pessoas, de acordo com dados do Visit Orlando, órgão de turismo do destino. Com 2 milhões de habitantes, a cidade também é uma ótima opção de investimento para muitos brasileiros que visam dolarizar seu patrimônio e fazer receita com a moeda mais forte e estável do mundo. “Mesmo com a conversão do dólar para o real, os imóveis nos Estados Unidos têm um preço muito atraente se comparados ao Brasil. A ‘casa de férias’ dos sonhos é possível em Orlando”, afirma Rodrigo Cunha, CEO do Magic Development, grupo que desenvolve empreendimentos na cidade há mais de 10 anos.

Confira 5 motivos para investir em imóveis em Orlando:

1 – Investimento possível

Um dos maiores mitos sobre adquirir um imóvel em uma cidade como Orlando são os custos. Na realidade, o mercado imobiliário norte-americano tem preços muito competitivos. Uma casa com 3 suítes no Magic Village Views, por exemplo, pode ser adquirida a partir de 419 mil dólares. No Brasil, é possível encontrar imóveis em áreas turísticas por um preço semelhante, mas com uma infraestrutura bastante inferior. Não à toa que a Forbes elegeu Orlando como a melhor cidade para investimento imobiliário em 2018.

2 – Rentabilidade

Um imóvel em uma cidade com alto índice de turistas, como Orlando, que é o destino mais visitado dos Estados Unidos, tem alta ocupação em qualquer época do ano. Como os pagamentos são realizados em dólar, os proprietários podem obter uma renda na principal moeda global e que oferece fluxo internacional.

3 – Proteção do capital

Adquirir um imóvel em dólar significa para o proprietário uma proteção adicional ao capital investido, principalmente em momentos de crise econômica. Em relatório elaborado pela Forbes junto ao Local Market Monitor com mais de 300 mercados habitacionais, Orlando foi considerada a cidade com a maior probabilidade de retorno do investimento, com baixo índice de riscos. Segundo a pesquisa, o preço médio de um imóvel em Orlando é de 247.550 dólares, número que se valoriza 9% ao ano, com previsão de crescimento de 35% nos próximos três anos.

4 – Crescimento econômico da Flórida

Uma das principais economias dos Estados Unidos, o PIB da Flórida atingiu a marca de 1 trilhão de dólares nos últimos meses. Se fosse um país, seria a 17ª maior economia do mundo, superando locais como Suíça, Arábia Saudita, Argentina e Holanda. O estado ainda cresce 2,7 bilhões de dólares por dia, segundo a Fundação da Câmara da Flórida.

De acordo com dados divulgados recentemente pelo Smarthosts Vacation Rental Forum, o mercado de vacation homes, avaliado em 2016 em 100 bilhões de dólares, deve atingir um valor de 167,9 bilhões de dólares até 2019.

5 – Qualidade de vida

Orlando possui clima semelhante ao do Brasil, com sol o ano todo e pouca chuva no verão. A cidade é conhecida pela qualidade do ensino, pela segurança, ambiente acolhedor e limpeza das ruas. Orlando tem realizado grandes investimentos em infraestrutura, principalmente em transportes, turismo e desenvolvimento tecnológico, mantendo e ampliando a competitividade da cidade como um dos melhores destinos para se passear e morar nos Estados Unidos.

