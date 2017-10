Viver bem de setembro/2017

Edição de setembro/2017 – pág. 40 e 42

Celebridades em Orlando

Nos últimos anos, muitas celebridades brasileiras têm escolhido Orlando como destino de férias. A chance de encontrar uma celebridade caminhando pelos parques, lojas e restaurantes é 75% maior aqui do que no Brasil. Inclusive algumas já residem em Orlando e participam dos eventos da comunidade brasileira. As vantagens de se morar em Orlando são muitas, entre elas, os parques da Disney, as grandes lojas de departamentos, a qualidade de vida e o clima, muito parecido com o do Brasil.

Entre as celebridades residentes em Orlando estão: Humberto Martins, ator global; Kaká, jogador do Orlando City; Carla Perez, ex-dançarina do É o Tchan; Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba, Rubinho Barrichello, ex-corredor de Fórmula 1; Marta Vieira da Silva, jogadora do Pride Orlando; e a atriz Nívea Stelmann, apresentadora do Canal Brazil TV.

Junto de brasileiros comuns residentes em Orlando, as celebridades valorizam e divulgam o estilo de vida que todos nós procuramos fora do Brasil. Notamos que isso tem acontecido cada vez mais por conta do crescente número de investimentos comerciais e residenciais. Agradecemos a preferência das celebridades que passam a fazer parte dessa comunidade, colaborando com seu crescimento e divulgação.

Fotos: Arquivo Pessoal

Texto: Vanessa Caetano

“Magic Feijoada” com muito samba

Em 4 de setembro, aconteceu a primeira edição da Magic Feijoada, com a apresentação de roda de samba e participações de Alexandre Pires e Xanddy (Harmonia do Samba). O evento reuniu um grupo seleto de empresários e artistas que escolheu Orlando para comemorar o feriado do “Dia do Trabalhador” nos Estados Unidos. O restaurante Villaggio, no Magic Village Resort, sediou esse evento sensacional. Foi servida uma feijoada com o legítimo tempero e acompanhamentos brasileiros, como torresminho frito na hora e couve refogada.

Fotos: Magic Villas

Texto: Vanessa Caetano

“Clama Orlando” segunda edição

Em Orlando, 17 de setembro, aconteceu a 2a. edição do evento “Gospel Clama Orlando 2017”. O produtor Ronaldo Araújo trouxe do Brasil o pastor e palestrante PR. Cláudio Duarte, conhecido pelo seu jeito descontraído de evangelizar as pessoas. Patrícia Matos foi a fotógrafa oficial do evento e o registrou com PR. Cláudio Duarte.

Foto: Patrícia Matos Photography

Maiara & Maraísa, um sonho americano

A dupla de cantoras sertanejas de sucesso no Brasil atravessou a fronteira e veio se apresentar nos Estados Unidos pela primeira vez. A turnê começou em Orlando (24 de agosto), com show produzido por All Music, de Anderson Gonçalves. As irmãs cantoras estão vivendo um momento histórico em suas vidas e carreira, quebrando obstáculos, pois o estilo sertanejo era dominado por cantores masculinos. Realizou-se uma promoção “Greet and Meet”; e Fernanda Mendes, morada em Orlando, foi a ganhadora, que teve o privilégio de conhecer, fotografar e curtir o show. Esse sorteio foi realizado por “Orlando ao Avesso”.

Fotos: Arquivo

Texto: Vanessa Caetano