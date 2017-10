Consulado em Orlando nos dias 21 e 22 de outubro

O Consulado-Geral realizará Missão Itinerante nos dias 21 e 22 de outubro de 2017, na cidade de Orlando, com apoio da Primeira Igreja Batista de Orlando (PIBBO).

Com vistas a melhor servir os cidadãos brasileiros, o Consulado-Geral do Brasil em Miami está implementando, nesta missão itinerante, o atendimento por horário marcado. A medida tem o objetivo de evitar filas, garantindo mais conforto, segurança e eficiência para a comunidade brasileira.

Para que um maior número de cidadãos possa fazer uso dos serviços, cada requerente poderá agendar até dois serviços consulares. Caso seja identificado o agendamento de mais de dois serviços por pessoa, todos os horários poderão, a critério do Consulado-Geral, ser cancelados.

O agendamento somente pode ser feito pela internet, no período de 2 a 13 de outubro, sujeito à disponibilidade de vagas. Acesse a página eletrônica do consulado itinerante em Orlando no endereço https://orlando.appointy.com e efetue o agendamento.

ATENÇÃO: O atendimento será efetuado apenas por agendamento. Não compareça ao local de atendimento sem agendar horário, pois não haverá encaixes.

Antes de agendar seu atendimento, verifique atentamente os requisitos e a documentação exigida para o serviço pretendido na página eletrônica http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/solicitacao_de_servicos.xml

Local e endereço:

I-Drive Nascar – AMP GROUP

5216 Vanguard St

Orlando, Flórida, 32819

*NÃO COMPAREÇA SEM AGENDAMENTO PRÉVIO!*

SERVIÇO QUE SERÃO PRESTADOS

Atestado de vida

Autorização de viagem para menor

Documento Militar

Procuração pública*

Registro de óbito*

Registro de nascimento*

Registro de casamento*

*PRÉ-ATENDIMENTO POR E-MAIL: Leia atentamente as instruções abaixo!

Visando a atender um maior número de cidadãos nos consulados itinerantes, o Consulado-Geral do Brasil em Miami implementou o pré-atendimento por e-mail de alguns serviços. Aqueles que pretendem requerer procurações públicas e registros devem, em até 48 horas após efetuar o agendamento, seguir os passos abaixo:

Procuração

Ler atentamente as informações disponíveis na página eletrônica http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/procuracoes.xml;

Preencher o formulário eletrônico, disponível na página eletrônica acima;

Enviar, para o endereço notarial.miami@itamaraty.gov.br, imagem dos seguintes documentos:

Documento de Identidade brasileiro – carteira de identidade ou passaporte válido com foto recente.

Certidão de casamento brasileira – caso os outorgantes sejam casados.

“Money Order” do correio norte-americano (US Postal Service Money Order).

US$ 5,00 para as procurações por instrumento público que tratem de cobrança de pensões, aposentadoria ou vencimentos de serviço público;

US$ 20.00 para as demais procurações públicas.

Registros de nascimento, casamento e óbito

Ler atentamente as informações disponíveis nas páginas eletrônicas, conforme o registro a ser requerido:

Nascimento: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/registro_de_nascimento.xml

Casamento: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/registro_de_casamento_.xml

Óbito: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/registro_de_obito.xml

Preencher o respectivo formulário de solicitação, assinar e enviar cópia digitalizada para o endereço de e-mail notarial.miami@itamataty.gov.br

Enviar, para o endereço de e-mail acima, imagem dos seguintes documentos:

Documento de identificação brasileiro válido dos requerentes;

Certidão americana de nascimento, casamento ou óbito.

Observações:

Não é possível agendar atendimento por e-mail. Entre os dias 2 e 13 de outubro, Clique aqui para acessar a página eletrônica do consulado itinerante em Orlando.

Ao enviar e-mails ao Consulado-Geral, inclua no campo “assunto” a seguinte mensagem: “ITINERANTE – OUT/2017”.

Inclua na mensagem as seguintes informações:

Nome completo dos requerentes;

Data de nascimento;

Telefone para contato.

O Consulado-Geral poderá solicitar documentos adicionais.

O agendamento poderá ser cancelado caso as informações solicitadas não sejam enviadas em até 48 horas após o agendamento do atendimento.

ENTREGA DE TÍTULOS ELEITORAIS

Quando solicitado previamente, a entrega de títulos eleitorais disponíveis para retirada poderá ser feita no consulado itinerante, sem a necessidade de agendamento. Clique aqui para solicitar a retirada do título de eleitor.

SERVIÇOS QUE NÃO SERÃO PRESTADOS NO ITINERANTE

Passaportes de adultos*

Passaportes de menores de 18 anos*

FGTS

Carteira consular

Eleitoral

Reconhecimento de firma*

Autenticação de documentos*

Atestado de residência*

* Há possibilidade de requerer tais serviços por correio.

Acesse o “Guia para solicitar documentos pelo correio do Consulado-Geral: https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/pt-br/file/Guia%20documentos%20pelo%20correio(1).pdf