Chocolate e surpresas no CityWalk da Universal

Edição de setembro/2017 – pág. 28

Após um dia cansativo caminhando pelos parques de Orlando, tem uma outra opção extremamente prazerosa para quem quer relaxar e aproveitar a noite para visitar restaurantes, e também conhecer um local muitíssimo especial, diria badalado, que é a Fantástica Fábrica de Chocolates (Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen). E prepare-se para viver alguns minutos da infância – no caso de adultos, evidente.

Estou me referindo ao CityWalk , uma área de entretenimento que fica entre os dois parques da Universal, mas que poucos conhecem realmente, tudo o que esse complexo tem a oferecer. Além do colorido das fachadas de restaurantes, lojas e alguns brinquedos, há inúmeras outras descobertas que você fará sua noite ficar inesquecível, do jeito que você gosta.

Dá até para cair na balada, pois há casas de shows, com ritmos alucinantes, convidando você a se descontrair. Sem dúvida, o CityWalk é mesmo tentador, inclusive, na hora de você escolher o que degustar. Têm lanches, comida de vários estilos e países, além de doces, sorvete e muita gente andando de um lado ao outro.

Na verdade, essa foi uma sacada de mestre da Universal em oferecer outras opções, no horário noturno, principalmente para aquelas pessoas que gostam de sair à noite para se divertir.

Mas a grande atração do local é o “Toothsome Chocolate Emporium”, onde você encontra todos os tipos e tamanhos de chocolates, além de um ambiente extremamente agradável. Os preços não são “salgados”, dependendo da sua escolha, mas vale experimentar, por exemplo, um milk shake ou “fast-food”.

É mesmo uma fábrica de chocolate, fantástica, com fachada gigantesca que impressiona. O local é amplo, com vários ambientes, deixando o visitante atônito no primeiro momento. Sem dúvida um local bem disputado, mas é preciso ter paciência quando todos fazem a mesma escolha que você, ou seja, tem que aguarda na fila. Vale a espera porque o interior é deslumbrante – sem exagero.

Na caminhada pela imensa área de atrações do CityWalk, você terá tempo o suficiente para escolher aonde ir ou o que degustar. Vale até mesmo comprar um sorvete e se acomodar em algum ponto aconchegante para observar o fluxo de turistas. Pessoas de todos os tipos físicos, falando inúmeros idiomas, simultaneamente, mais parecendo uma orquestra de vozes a céu aberto.

E se você ainda não visitou o CityWalk ou ainda não foi ao “Toothsome Chocolate Emporium”, uma escolha para o seu próximo passeio. E aproveite, vale a noite.