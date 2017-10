Casaco estilo marinheiro

Edição de setembro/2017 – pág. 44

Com certeza é uma das peças que não vamos nos cansar de ver nesse outono/inverno. Peça chave para um armário e bons looks, o casaco marinheiro pode ter um papel muito importante na hora de combinar tanto peças casuais, quanto peças mais sofisticadas. Foram forte tendência o ano passado e continuarão com tudo nesse ano.

Nessa temporada podemos encontrar essa peça incrível em sua versão clássica, com botões dourados, tanto quanto sua versão maxi, que chega praticamente até o chão. Com lapelas, design oversize e dupla abotoadura, o casaco marinheiro é imprescindível nos dias mais frios e perfeito para nossos looks do dia a dia.

Confira alguns looks para se inspirar e garanta já o seu!