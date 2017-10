Brazilian Day: verde e amarelo tomam conta do parque Lake Eola, em Orlando

Cerca de 10 mil pessoas participaram do evento que celebra a cultura e a diversidade brasileira nos Estados Unidos

Por Geovany Dias

A quinta edição do Brazilian Day em Orlando, na Flórida, coloriu com as cores brasileiras o Lake Eola, principal parque da cidade de Orlando. O festival foi no último domingo (1) e contou com diversas atrações artísticas, musicais e literárias. “É muito bonito ver a nossa gente envolvida, mostrando a beleza da nossa cultura”, contou Amanda Teixeira, estudante brasileira que mora nos Estados Unidos.

De acordo com a organização, cerca de 10 mil pessoas participaram do evento, que movimentou cerca de USD$150,000.00 na economia regional. “O festival é um momento único de integração, para reunir amigos e familiares da comunidade brasileira na Flórida, que abriga cerca de 400 mil brasileiros”, destaca Paulo Corrêa, organizador do evento.

Morando nos EUA há pouco mais de um mês, o estudante carioca Rogério Souza conta que se sentiu muito bem recebido com a festividade. “Inevitavelmente a gente sente saudade de casa. Então ter um pouco do Brasil aqui, perto da gente, ajuda, né?”, destacou Rogério.

Dentre os convidados especiais estava o pastor sênior da Primeira Igreja Batista de Orlando, David Uth que, sem esconder a paixão pela cultura brasileira, confessou “quando eu morrer e chegar ao Paraíso, a primeira coisa que vou fazer é procurar pelos brasileiros!”. Ele foi ainda presenteado com um desenho feito à mão pelo artista Fernando Couto de Magalhães. “É uma honra estar aqui hoje, estar envolvido com a nossa comunidade aqui na Flórida, poder presentear o Pastor… é uma alegria muito grande”, conta Fernando.

O Brazilian Day se despediu ao som de música, claro, brasileira. Forró, samba, bossa nova e vários outros ritmos animaram o público. E os brasileirinhos puderam conhecer os personagens do clássico “Sítio do Pica Pau Amarelo”, que também passearam pelo local, divulgando a riqueza literária brasileira. Foram dezenas de patrocinadores, entre empresas, ONGs e escolas. “A comunidade brasileira tem angariado cada vez mais notoriedade na região, seja com turismo, seja com os investimentos em grandes negócios. E este encontro é fundamental para o fortalecimento da nossa cultura na região central da Flórida”, ressalta Paulo Corrêa.

Contagem regressiva – o sucesso do evento já garantiu a próxima edição. O Brazilian Day 2018 está marcado para o dia 9 de setembro. As notícias e novidades sobre o festival podem ser vista no site www.braziliandayorlando.com.