Blog “Mães Amigas de Orlando” interage com quatro mil mulheres

Edição de setembro/2017 – pág. 26

O Grupo “Mães Amigas de Orlando”, conta atualmente com quase cinco mil integrantes, que falam entre si, diariamente, promovendo encontros e campanha de ajuda humanitária. Trata-se de um grupo fechado, que interage pelo Facebook, abordando questões de família, educação, saúde, bem estar, empreendedorismo, entre outros assuntos.

Para ingressar no “Grupo Mães Amigas de Orlando”, precisar ser mulher e morar em Orlando região. As vezes aparece algum pedido de pessoas que moram em outros estados, neste caso, nós entramos em contato para qual o motivo do interesse desta pessoa para entrar no grupo e em todos os casos, elas querem mudar para Orlando e gostariam de obter informações da cidade. O objetivo é interagir com mães aqui de Orlando, e como se trata de um grupo fechado no Facebook, fazemos uma avaliação antes de aceitar novos membros.

Estamos sempre promovendo encontros casuais para interagir as mamães e também os seus filhos. Nós temos o Dias da Mães, que é um jantar servido especialmente para as mulheres, temos a caça aos ovos na Páscoa, o nosso tradicional Fall Festival e o maravilhoso Natal da Mães Amigas, onde passamos uma tarde muito agradável com a nossa família e amigos que fizemos aqui.

A nossa MISSÃO é, proporcionar bem estar através de suas ações de eventos e confraternizações, ajudar as famílias através de doações, apoiar as empresas em seu crescimento e estar sempre atento às novidades para levar o que tem de melhor para nossa comunidade, de maneira que o nosso povo não se sinta sozinho e que juntas nos transformemos em uma grande família.

Para encontrar o grupo acesse: https://www.facebook.com/groups/maesamigasdeorlando/