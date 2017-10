A FEMA está contratando residentes da Flórida para ajudar na recuperação do furacão Irma

Da Redação

A FEMA (Agência Federal de Gestão de Emergências) está contratando moradores locais para auxiliar no esforço de recuperação de desastres, resultado do furacão Irma.

Os residentes da Flórida que desejam candidatar-se devem enviar seus currículos para a FEMA-Workforce-FL@fema.dhs.gov. Inclua a palavra “Flórida” e o nome do trabalho para o qual deseje ser considerado no campo de assunto. Um método de contato preferido é solicitado; os candidatos podem ser contatados por e-mail, telefone ou correio sobre o processo de entrevista, contratação e seleção.

As vagas necessárias e as descrições de trabalho mais detalhadas são listadas e atualizadas nas carreiras.fema.gov/hurricane-workforce. As posições temporárias remuneradas incluem: Especialistas em Serviços ao Cliente, Especialistas em Tecnologia da Informação, Especialistas em Logística, Tradutores e Intérpretes em crioulo haitiano ou espanhol, Especialista em Preservação Histórica e Especialista em Meio Ambiente / Planície Aluvial.

Faz parte da política da FEMA proporcionar oportunidades iguais a todos os funcionários e candidatos em todos os aspectos do seu emprego e condições de trabalho. A FEMA apóia o conceito de emprego afirmativo para garantir que as políticas e práticas de pessoal ofereçam oportunidades de emprego iguais, independentemente da raça, cor, religião, origem nacional, sexo, idade, deficiência física, informação genética ou retaliação / represália.

Os contratados se juntarão à equipe de recuperação já instalada, composta por funcionários locais e federais, organizações voluntárias e organizações das comunidades. Através de funcionários locais temporários, a FEMA obtém conhecimentos valiosos sobre a comunidade, oferece empregos e permite que os floridianos estejam na linha de frente e trabalhando para reconstruir sua comunidade.

A missão da FEMA é apoiar os nossos cidadãos e os primeiros agentes de socorro para garantir que, como nação, trabalhemos juntos para construir, apoiar e melhorar nossa capacidade de nos preparar, nos proteger, responder, recuperar e mitigar todos os danos.

A assistência para recuperação de desastres está disponível sem consideração a raça, cor, religião, nacionalidade, sexo, idade, deficiência, proficiência em inglês ou status econômico. Se você ou alguém que você conhece tiver sido discriminado, ligue para FEMA gratuitamente para 800-621-FEMA (3362). Para TTY, ligue para 800-462-7585.

A assistência temporária à habitação da FEMA e os subsídios para despesas de transporte público, despesas médicas e dentárias e despesas de funeral e enterro não exigem que os indivíduos solicitem um empréstimo da SBA.