Software traz qualidade de vida para pessoas com deficiência

Edição de setembro/2017 – pág. 06

O empresário Carlos Edmar Pereira desenvolveu um software que está revolucionando o mercado, em apoio às crianças e adultos com deficiências. Denominado Software Livox o aparelho tem melhorado a qualidade de vida de pessoas com deficiências como autismo, por exemplo, facilitando a comunicação dessas pessoas com o mundo externo. Essa inovação tecnológica no campo da Medicina vem sendo aderida por médicos em clínicas, hospitais e escolas dos EUA e do Brasil.

A busca incessante por alternativas que proporcionassem à filha Clara – que devido a um erro médico nasceu com paralisia cerebral -, qualidade de vida e uma comunicação eficiente fez com que Carlos Edmar Pereira, que residia em Recife, mergulhasse em pesquisas. Ele não poupou esforços para consolidar a sua meta.

Carlos, um empreendedor social, desenvolveu uma tecnologia que já ajudou mais de 20 mil pessoas com deficiência a se comunicarem através do aplicativo Livox, que consegue atender diferente deficiências e doenças como autismo, ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica) e sequelas de AVC (Acidente Vascular Cerebral).

“Quando soube que minha filha nasceu com paralisia cerebral saí como um louco em busca de alternativas que dessem a ela qualidade de vida. Recentemente fomos inclusive homenageados no Rio de Janeiro no programa do Luciano Huck (apresentador do Caldeirão do Huck, na Globo)”, lembra Carlos.

“A minha filha que nasceu com deficiência motora precisava fazer uma tratamento com células tronco, então criei um site e consegui levantar 40 mil dólares para seu tratamento. Minha filha foi à primeira brasileira a realizar um transplante com células tronco”, acrescenta.

O aplicativo desenvolvido por Carlos Edmar tem sido uma ferramenta de grande utilidade, o que acabou sendo reconhecido pela ONU (Organizações das Nações Unidas) que o premiou como a melhor tecnologia inclusiva do mundo.

A equipe da Google esteve no Brasil para filmar a história de Carlos, abordando a inovação tecnológica que ele criou. Hoje empresa é parceira do seu projeto, que possibilita proporcionar uma comunicação vinte vezes mais rápida às pessoas com deficiência.

Atualmente o empresário conta com uma equipe de engenheiros em Orlando, realizando trabalhos de distribuição do software no Brasil, nos EUA e nos demais países que solicitam o aplicativo para ajudar pessoas com deficiências.

Vários hospitais e clínicas dos EUA vêm sendo beneficiados com o software. “Ele é adaptável à idade da pessoa com deficiência. Tenho feito palestras para explicar a importância na utilização do software, pela melhora que traz na vida do pessoa”, enfatiza.

Quanto à filha Clara, quando perguntado, “ela está muito bem, se comunica muito bem com as pessoas. A Clara está com dez anos e estuda em escola pública em Orlando”, relata.

Derivado do latim, Livox significa liberdade de voz, e todo benefício que hoje milhares de adultos e crianças – inclusive nas escolas – desfrutam é proveniente do empenho de Carlos Edmar Pereira, que ao buscar solução para ajudar na deficiência de sua filha, auxilia pessoas no Brasil e nos EUA.

Casado com Aline Costa, o pernambucano tem uma vida agitada entre palestras, contato com hospitais e clínicas, realizando um trabalho eficiente, ele que é apontado como um empreendedor social.