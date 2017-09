Serviços de recuperação de furacões do município de Orlando

Edição de setembro/2017 – pág. 35

Emergência

9-1-1

Não Emergência

Polícia: 321.235.5300

Bombeiros: 321.235.5200

Danos nas propriedades/Licenças (residenciais/comerciais)

Para reportar os danos e se obter uma licença ligue 407.246.2271, segunda a sexta 8 a.m.- 5 p.m.

Árvores caídas sobre propriedades públicas

Para denunciar árvores caídas nas ruas, calçadas ou calçadas, ligue 407.246.2722

Semáforos

Para retar semáforos que não estão funcionando ou outras emergências nas estradas, ligue para a linha de trânsito do condado (serviço 24 horas) em 407.246.2020. (Atenção todos semáforos que não estão funcionando, devem ser tratados com cruzamentos de 4 paradas)

Alertas Lagos (Qualidade das águas)

Para obter informações atualizadas sobre a qualidade da água nos lagos, ligue para 407.246.2220 ou visite o website: http://www.cityoforlando.net/streets-stormwater/lake-alert-sign-up/

Águas residuais (Esgoto)

Para denunciar os transbordamentos de águas residuais, ligue para a linha do condado (serviço 24 horas) em 407.246.2213.

Ruas alagadas e bueiros entupidos

Para denunciar danos em estradas ou inundações, ligue para 407.246.2238.

Resíduos sólidos

Se você tiver dúvidas sobre coleta de lixo, reciclagem, itens grandes e detritos, ligue para 407.246.2314.

Programa de Assistência Empresarial

Programa de fundos com taxas de juros baixas de desenvolvimento de pequenas empresas. Para mais informações, ligue para 407.246.2721. Ou Visite a webpage: http://www.cityoforlando.net/business-development/business-assistance-program/

Programa de Fachada de Pequenas Empresas

Oferece empréstimos sem juros (deferidos) para melhorias de fachadas de propriedades comerciais novas e existentes na cidade de Orlando. Para mais informações, ligue para 407.246.2721, ou visite: http://www.cityoforlando.net/business-development/small-business-facade-program/

Voluntariado

As agências abaixo precisam de voluntários que possam ajudar como parte dos esforços de recuperação após o furacão Irma.

Agência Federal de Emergências (FEMA, por sigla em inglês)

www.Disasterassistance.gov

1.800.621.3362

Volunteer Florida

Info@volunteerflorida.org

1.800.354.3571

“Home Clean-up”

CrisisCleanup.org

1.800.451.1954

Hands On Orlando

Volunteer@handsonorlando.com

407.740.8652

Second Harvest Food Bank (Despensas de comida gratis)

feedhopenow.org/disaster

407.295.5009

Heart of Florida United Way

Precisam de voluntários para atender chamadas da linha de ajuda 211 até 30 de setembro.

Volunteercenter@hfuw.org

CONDADO DE ORANGE

Linha de Atendimento do Condado de Orange County: 311

Falta de eletricidade

Para relatar problemas com eletricidade, ligue para OUC em 407.423.9018 ou Duke Energy em 407.629.1010.

Heart of Florida United Way

Para obter informações sobre os recursos disponíveis na comunidade, ligue 211 ou visite hfuw.org/hurricane-resource.

Empreiteiros

Para ver a lista de empreiteiros licenciados antes de começar os reparos, visite Myfloridalicense.com.

Para se conectar com profissionais de negócios e construção que fornecem produtos e serviços relacionados à tempestade, visite dcnonline.org.

Mais algumas informações importantes:

CONSERVAÇÃO DE ÁGUA:

O sistema de recuperação de água do município está tendo um alto volume de fluxo de água devido ao furacão Irma. Por esta razão, o município pede aos residentes e as empresas a minimizar o uso da água para reduzir o risco de obstrução do sistema de esgoto, como chuveiros, pias, lava-louças e sanitários.

LIMPEZA DE AJUSTE:

A equipe municipal começou a remover detritos das ruas e entradas de casas para garantir a segurança de motoristas e pedestres. Este processo deverá demorar vários dias para ser concluído.

Os detritos devem ser colocados na frente de sua casa, não nas ruas ou bloqueando calçadas. Os itens colocados nas ruas podem bloquear o acesso ao caminhão de lixo sólido e obstruir os bueiros.

Os clientes devem separar detritos de ramos, arbustos e detritos de quintal de materiais de construção, cercas e painéis.

LUGARES DE ENTREGA:

O Condado de Orange permitiu que vários locais onde os moradores da cidade de Orlando possam entregar detritos (ramos, arbustos e detritos do quintal) para um dos seguintes 10 locais a partir das 7 da manhã. às 7 p.m. Os residentes devem mostrar que residem no Condado de Orange para acesso.

Os lugares permitidos para entregar detritos são:

Barnett Park – 4801 West Colonial Drive

Estação de Tratamento de Água Conway – 3590 Manatee Street

Cypress Grove Park – 290 Holden Avenue

Fort Christmas Park -1300 Fort Christmas Road

Harrell Road – 8503 Trevarthon Road

Meadowoods Park – 1751 Rhode Island Woods Circle

Estação de tratamento de água NW – 701 West McCormick Road

Rose Place Park – 8200 Old Winter Garden Road

Em frente ao Parque Regional Oriental – 3800 South Econlockhatchee Trail

West Beach Park Addition – 9227 Winter Garden Vineland Road

DANOS À CASA E ESTRUTURAS DE NEGÓCIO:

Recebemos mais de 500 relatórios de danos estruturais e elétricos para casas e empresas

É importante que este tipo de dano seja reportado à Linha de Informação do Cidadão (407.246.HELP) para que um inspetor da cidade possa avaliar os danos e o município possa emitir as licenças e documentação apropriada.