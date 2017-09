O melhor do cinema brasileiro no Festival “BRAFF Miami”

Edição de agosto /2017 – pág. 22

Os mais importantes filmes brasileiros serão lançados na 21ª edição do “BRAFF Miami”, em Miami, que acontecerá entre os dias 16 e 23 de setembro, no “New World Symphony Soundscape Park”, contando com o apoio do “Miami Dade County Department of Cultural Affairs”, e do “Cultural Affairs Council”.

Considerada a principal vitrine de lançamento do cinema brasileiro nos EUA, o Festival é apontado como um dos maiores e mais tradicionais eventos do calendário cultural de Miami. A programação ocupará quatro diferentes venues – “New World Symphony”, “Savor Cinema”,” Regal South Beach” e “Miami Beach Cinematheque” – exibindo um panorama diversificado da mais recente produção audiovisual brasileira, títulos em coprodução e mostras paralelas, apresentando a América Latina em toda sua potência criativa.

Para esse ano, a esperada “Noite de Abertura”, em colaboração com o “New World Center”, acontecerá no “SoundScape Park” no dia 16 de setembro, com a exibição de “João, o maestro”, do diretor Mauro Lima. A história aborda sobre o pianista e maestro João Carlos Martins, celebrado como um dos maiores intérpretes de “Bach incrementa o Festival”.

O “New York Times” enalteceu a trajetória do maestro, afirmando que: “O Maestro Martins viveu uma vida de renome, desafio, tenacidade e triunfo suficientes para encher uma memória viva”.

Entre os dias 17 a 19 de setembro é a vez da “Mostras Paralelas” ocupar o adorável “Savor Cinema” (antigo Cinema Paradiso) em Fort Lauderdale, que apresentará, a comédia campeã de bilheteria no Brasil “Minha mãe é uma peça 2”, de Cesar Rodrigues. Ainda na programação, “Menina Índigo” de Wagner Assis e “Por trás do céu”, de Caio Sóh.

A Mostra se encerra com a exibição do documentário “Cinema Novo”, de Erik Rocha, vencedor do prêmio “L’Oeil d’Or”, no “Festival de Cannes”.Na “Mostra Competitiva”, de 20 a 23 de setembro, o “Regal South Beach 18 & IMAX”, exibirá títulos como “Real, o plano por trás da história”, de Rodrigo Bittencourt; “Pequeno Segredo” de David Schurmann; “A Comédia Divina” de Toni Venturi; “A Glória e a Graça”, de Flávio Tambellini; “Fala Comigo”, de Felipe Sholl, vencedor dos prêmios de melhor filme e atriz no “Festival do Rio”; “De onde te vejo”, de Luiz Villaça – um dos últimos trabalhos do ator Domingos Montagner -, e “BR 716”, de Domingos de Oliveira, vencedor dos prêmios de melhor filme, diretor, trilha sonora e atriz coadjuvante, no “Festival de Gramado”.

O Festival promete movimentar a cidade com a presença atores, diretores, produtores, roteiristas e o público, celebrando a festa mais tradicional do cinema brasileiro em Miami.

Composto pela “Inffinito Núcleo de Arte e Cultura”, “Inffinito Eventos e Produções”, “Inffinito Entretenimento e Comunicações (Brasil)” e “Inffinito Foundation (EUA)”, o “Grupo Inffinito” promove e difundi a produção cultural brasileira, tanto no Brasil quanto no exterior.