LBV dos Estados Unidos beneficiará crianças afetadas pelos furacões no Texas e na Florida

Após o rastro de destruição deixado pelos furacões Harvey e Irma em diversas cidades americanas, é hora de retomar a vida. Mas para que não tenham que recomeçar do zero, a Legion of Good Will (LBV dos EUA) mobilizou pessoas de boa vontade em Nova York e New Jersey para levar a crianças atingidas pelas tempestades materiais escolares novinhos para servir de incentivo neste novo ano letivo.

Graças ao apoio da JetBlue, a Instituição destinará centenas de mochilas com itens pedagógicos e escolares a crianças de duas escolas afetadas em Houston (Texas) e Naples (Flórida). As distribuições ocorrerão nos dias 22 e 29 de setembro, respectivamente.

A ação fará parte da já tradicional campanha da LGW Backpacks for a Bright Future, que arrecada materiais escolares anualmente. Este ano 250 mochilas com materiais foram doadas a crianças de baixa renda em Newark (New Jersey).

As populações de baixa renda na rota dos furacões estão sendo testemunhas em primeira mão dos maiores desafios já vistos. Mas sem um comprometimento solidário global, será muito difícil superá-los. Para quem quiser fazer parte dessa mobilização solidária, a instituição abriu uma página específica de arrecadação na plataforma Crowdrise: https://www.crowdrise.com/o/en/team/relief-campaign-for-kids-affected-by-hurricanes.

Outras informações nas páginas www.lgw.org e facebook.com/legionofgoodwill.

Link para video da montagem das mochilas: https://www.youtube.com/watch?v=92MoizyyzwU