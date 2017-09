Igreja São Judas homenageia Nossa Senhora Aparecida

Edição de setembro/2017 – pág. 14

A igreja São Judas em Orlando (St. Jude Catholic Church), irá realizar festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, no próximo dia 12 de outubro – quinta-feira – , quando haverá uma Santa Missa com procissão, às 7h30 PM, com a presença de fiéis e demais convidados. Após a procissão acontecerá na paróquia a “Festa de Pizza”, em clima de descontração. Os convites já se encontram à venda, após a missa, à disposição dos interessados.