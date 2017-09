Igreja “Resurrection” realiza Festa de Nossa Senhora Aparecida

Edição de setembro/2017 – pág. 14

A igreja “Resurrection Catholic Church”, em Winter Garden, está finalizando os preparativos para a celebrar a Festa de Nossa Senhora Aparecida, no dia oito de outubro, que marca os 300 anos do encontro da imagem no Rio Paraíba. Na ocasião também se comemora os 15 anos da Comunidade Católica Brasileira em Orlando, reunindo fiéis, convidados em evento especial.

Desenvolvendo importante trabalho voltado às famílias de imigrantes que residem em Orlando, a Igreja “Resurrection”, atualmente comandada pelo vigário paroquial Padre Vincenzo Ronchi, realiza um trabalho de integração, de amor e de fé junto aos frequentadores.

Vale lembrar que o número expressivo de brasileiros que frequenta a Igreja “Resurrection” vai estar presente na celebração à Santa padroeira do Brasil, em outubro, quando será celebrada missa e haverá confraternização entre os religiosos e o público em geral.