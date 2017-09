Ultimas notícias – Furacão IRMA – Categoria 5

Municipio de Orlando ofrece sacos de arena a residentes en preparación para el huracán Irma

6 de septiembre de 2017 – ORLANDO, FL – El Centro de Manejo de Emergencias del Municipio de Orlando continua monitoreando el fenómeno atmosférico y tomando medidas preventivas ante la posibilidad del posible impacto del huracán Irma.

A pesar que al momento el trayecto de este huracán es incierto, la Alcaldía exhorta a los residentes, visitantes y negocios a prepararse para la tormenta, como preparando un botiquín para desastres, almacenando suministros y revisando planes de emergencia.

DISTRIBUCIÓN DE SACOS DE ARENA:

El Municipio de Orlando está entregando sacos de arena para ayudar a los residentes a prepararse para el posible impacto del huracán Irma. Los residentes deben mostrar prueba de residencia y recibirán 10 sacos por dirección.

CUÁNDO:

Jueves 7 de septiembre, 2017 de 7 a.m. – 7 p.m.

Viernes 8 de septiembre, 2017 de 7 a.m. – 7 p.m.

DÓNDE:

División de Calles y Alcantarillados de la Alcaldía de Orlando

1010 Woods Avenue

En vista de la construcción en West Gore Street, se recomienda a los residentes usar las rutas siguientes para llegar a Woods Avenue:

Viajando desde el oeste: Use Orange Blossom Trail hasta Columbia Street. Viaje hacia el Este en Columbia hasta llegar a Woods, doble a la izquierda para viajar norte en Woods Avenue.

Viajando desde el este: Use South Westmoreland Drive hasta Columbia Street. Viaje hacia el Oeste en Columbia hasta llegar a Woods, doble a la derecha para viajar norte en Woods Avenue.

PREPÁRESE:

Los residentes deben preparar un botiquín de emergencia, incluyendo un galón de agua por persona por día, comida (para tres días), medicamentos, baterías para radio, baterías y cualquier artículo especial que se necesite como medicamentos. Los artículos que son necesarios para llevarse consigo durante una evacuación deben mantenerse en un contenedor fácil de cargar.

Para más información y sugerencias sobre provisiones y qué considerar para prepararse para una tormenta, visite www.cityoforlando.net.

MANTÉNGASE INFORMADO:

Los residentes también pueden mantenerse informados y obtener alertas del Municipio de Orlando a través de las redes sociales:

Facebook:

www.facebook.com/cityoforlando (Inglés)

www.facebook.com/ciudaddeorlando (Español)

Twitter: @citybeautiful

Alertas e información adicional del Centro de Manejo de Emergencias de Orlando serán colocados en la página web: www.cityoforlando.net/status.

O furacão Irma ganhou força e atingiu a categoria 5 com ventos de até 175 mph e segue na direção do Caribe. Segundo os meteorologistas, Irma deve alcançar ventos de até 180mph nas próximas 12 horas.

As autoridades pedem que a população do Sul da Flórida se prepare para o pior, armazenando água, combustível e alimentos não perecíveis.

De acordo com o National Hurricane Center (NHC), os ventos devem começar a atingir a Flórida na sexta-feira (8) e a expectativa é que todo o Estado seja impactado por Irma.

Algumas discas de como se preparar:

PLANTÃO CONSULAR – Em caso de emergências causadas por furacões, o Consulado-Geral do Brasil em Miami disponibiliza os seguintes telefones de plantão:

305-801-6201

305-801-6202

305-801-9035

Para tentar localizar brasileiros desaparecidos, tenha em mãos seus dados de contato (telefones, email, endereço) e os nomes, dados de contato e quaisquer outras informações relevantes que possam ajudar na busca da pessoa.

Em caso de furacão, a prioridade do plantão do Consulado-Geral será a localização de brasileiros desaparecidos e a prestação da assistência cabível aos mais diretamente atingidos. Outras questões relativas ao atendimento consular terão prioridade menor.

PREPARATIVOS PARA A TEMPORADA DE FURACÕES

Durante a temporada de furacões, tenha sempre disponível em casa um kit furacão composto de:

– Água engarrafada suficiente para período de 3 a 7 dias (pelo menos 1 galão por pessoa por dia)

– Comida enlatada e/ou não perecível suficiente para período de 3 a 7 dias

– Abridor de latas manual

– Kit de primeiros socorros

– Radio portátil a pilha

– Lanterna e pilhas

– Dinheiro

– Telefone fixo e telefone celular com bateria carregada

Acompanhe sempre pelo sítio eletrônico www.nhc.noaa.gov e pelas estações locais de televisão e rádio o desenvolvimento de furacões na região da Flórida.

Fonte: Consulado Geral do Brasil em Miami

Vejam 15 dicas da para residentes se protegerem do furacão:

– Apare árvores e arbustos ao redor da sua casa. Remova galhos secos que possam voar durante a tempestade;

– Limpe os bueiros para a água escorrer e prevenir enchentes;

– Traga para dentro de casa qualquer utensílio solto no quintal, como brinquedos, vasos de planta, mobília e quaisquer outros objetos que possam voar e causar acidentes e/ou danos;

– Certifique-se de que galpões (sheds), casas de crianças e outras construções frágeis e leves que ficam no quintal estejam bem amarradas;

– Tire do chão artigos que estão no porão (basement) para protegê-los caso encha de água;

– Se necessário, cubra as janelas e portas de vidro com madeira para prevenir que os vidros quebrem.

– Mantenha o tanque do carro cheio;

– Tenha uma quantia razoável de dinheiro em casa. Se faltar energia você não vai conseguir tirar dinheiro do banco;

– Faça uma lista dos seus bens pessoais e até tire fotos para o caso de você ter danos pessoais;

– Proteja seus documentos mais importantes, como seguros da casa, documentos pessoais, talão de cheque e seguro de saúde. Coloque tudo em uma caixa, ou depósito, à prova d’água;

– Saiba onde estão os registros de gás e água na sua casa, para fechá-los em caso de necessidade;

– Tranque portas e janelas para protegê-las dos ventos fortes;

– Tenha um kit de emergência com pomadas, gaze, algodão e outras coisas que achar necessárias para curativos;

– Tenha um plano de comunicação com seus familiares, caso vocês se separem, para reencontrá-los quando a tempestade passar;

– Tenha em mãos o telefone da prefeitura da sua cidade ou do Corpo de Bombeiros. Saiba como pedir socorro, caso seja necessário.