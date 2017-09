Festival de Humor traz comédia brasileira

Edição de agosto/2017 – pág. 24

A partir de 15 de setembro – se estendendo até o dia 29 – acontece nos EUA o Festival de Humor Brasileiro fora do país, o “LOL Brazil”, com comédia de Marcelo Medici, “Cada um com Seus Pobrema”, em cartaz no Brasil desde 2004. As apresentações acontecerão em várias cidades do país, inclusive, em Orlando, e marca o início das atividades da empresa “Bee Works” no mercado americano, com a proposta do entretenimento aos brasileiros que aqui residem.

Essa primeira atração do “LOL Brazil” a comédia “Cada um com Seus Pobrema”, de Marcelo Medici, sucesso desde 2004, será apresentada em Newark (15/9), Boston (16/9), Miami (22/9) e Orlando (23/9). No palco, o artista interpreta de forma hilária oito personagens, caso da Tia Penha, do Mico Leão Dourado, do Sanderson e da Mãe Jatira. O texto é do próprio Marcelo, com direção de Ricardo Rathsam.

A programação do “LOL Brazil” já tem diversas outras apresentações confirmadas até 2018, com nomes como Maurício Meirelles, Marcos Veras, Rafael Cortez, Luiz Miranda, Sergio Mallandro e Carioca, dentre outras personalidades de peso do humor.

Os ingressos para as quatro apresentações começaram a ser vendidos no dia 30/7 por U$ 49.00