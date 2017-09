Festival Brasileiro de Pompano Beach terá rock, samba e Carnaval

Edição de setembro/2017 – pág. 16

Nos dias 21 e 22 de Outubro uma locomotiva alucinante em ritmo de festa e descontração tem uma parada em Pompano Beach. Esse “Trem da Alegria”, impulsionando vagões de “emoções” e “surpresas”, trará um novo conceito artístico e cultural para a Flórida, em 100 mil metros quadrados de Área.

O “Sexto Festival Brasileiro de Pompano Beach”, mais uma vez reúne todos os estilos musicais do Brasil no palco principal do Festival, que tem como tema os “Ícones da Música Popular Brasileira”. O “Icons’ Stage” (palco principal), será transformado em uma Canvas gigante, obra de arte com as caricaturas dos nomes que fizeram a história da Música Popular Brasileira do artista Duda Veronez.

Devido ao grande sucesso no decorrer de seis anos – lotação em 2016 de 20 mil pessoas –, o “Sexto Festival Brasileiro de Pompano Beach” (6th Brazilian Fest), foi estendido, e agora acontece sábado e domingo.

São 200 expositores, patrocinadores e representantes da Culinária Brasileira que agora terão duas oportunidades para exposição de marca, marketing e vendas. As famílias brasileiras, e o público em geral terão fácil acesso, estacionamento gratuito, e mais conforto em dois dias de Festival.

Nos dias 21 e 22 de Outubro, o “Pompano Beach Community Park” será transformado em uma Disney Brasileira, um “Brazilian World” em “Pompano-Land” com Parque de Diversões (Carnival Rides) para todas as famílias.

Dia 21 de Outubro – sábado (das 11am às 10pm), a MPB não teria sua história sem os lendários “Os Paralamas do Sucesso”, uma das principais atrações do Festival. Os precursores do movimento Rock no Brasil, com mais de 34 anos de existência, 15 Prêmios pela MTV Brasil e vários prêmios pelo “Grammy Latino”.

A única Banda Brasileira que simplesmente tomou conta da Argentina, Uruguai, e Paraguai nos anos 90. Foram 21 discos gravados e milhões de cópias vendidas no Brasil e na América do Sul. Os Paralamas se apresentam em Pompano, no Festival com sucessos da carreira e músicas do CD “Sinais do Sim”, que terá lançamento oficial no exterior, através do “Sexto Festival Brasileiro do Pompano Beach”.

Ainda no dia 21 de Outubro terá a apresentação dos brasileiros da banda preferida de “Green Day”, “Áudio Crisis”, que trarão a história do Rock Alternativo. Já os maiores sucessos do Reggae Nacional e Internacional serão representados pela “Banda P.R.A.T.O”.

Mais romantismo e sensualidade no embalo do forró com a “Banda Cravo e Canela”. E direto de Brasília, o samba com o Olodum “feminino” formado somente por mulheres, “Banda Maria Vai Casoutras”. Única banda de percussão do Brasil. São mulheres estabelecidas que se uniram para combater a violência doméstica no Brasil.

Dia 22 de Outubro – (domingo) das 11am as 8pm, mais energia com o encontro dos “Carnavais do Rio”, de São Paulo, de Salvador e de Fortaleza. E direto da capital paulista, Thobias, presidente de honra e emérito da Escola de Samba Campeã “Vai Vai”.

Sob o comando do Thobias 100 integrantes da escola de samba vão desfilar, com direção artística de Paulo Gualano, mostrando um repertório de Carnaval campeão, com destaques, dançarinas e percussão.

Pessoas trajadas com “Abadas”, do Bloco Padano Bar and Grill, estarão desfilando magicamente por todos os espaços do Festival. E para encerrar o fim de semana com muita agitação. Direto da Bahia, “Robson Ciolle” ex-“Bandamel”, com duas horas de uma viajem alucinante pelos maiores sucessos do Carnaval Axé do Norte do Brasil.

O “Sexto Festival Brasileiro de Pompano Beach” é uma realização do “Pompano Beach Parks”, “Recreation and Cultural Arts Department” e Cidade de Pompano Beach, produzido por “Via Américas”, e dirigido pela “Ong The Heartbeat Foundation Corp”.

O Festival é apresentado por “Azul Brazilian Airlines”, “Confança Moving”, “Aids Healthcare Foundation”, “Geico Insurance”, “Sling IP TV”, “Travel Plus Zum”, “Barefoot Wine”, “Brascar Auto Sales”, “Sea Steps Suites”, “AcheiUSA Newspaper”, “Jornal Nossa Gente”, “Rádio Blog Miami” e apoio da “Revista Acontece”.