FEMA disponibiliza ajuda às vítimas do furacão Irma

Com a passagem do Furacão Irma, que causou destruição e trouxe perdas e danos na Flórida, 39 Condados já podem receber assistência federal. Portanto, os proprietários de casa, locatários e donos de empresas serão beneficiados devido ao desastre, mesmo que que não tenham seguro ou que estejam subsegurados, resultantes do furacão.

Para estar apto a receber ajuda federal no âmbito do Programa de Assistência Individual da FEMA, os danos causados pela tempestade e perdas, devido ao furacão e inundações, devem ter ocorrido durante o furacão Irma, a partir de 4 de setembro.

A assistência para sobreviventes elegíveis (cidadão americano) pode incluir subsídios para moradia temporária e reparos em domicílio. Se você é indocumentado e não tem um filho cidadão americano com menos de 18 anos de idade, você não é elegível para qualquer tipo de alívio da FEMA. Há também atendimento para outras necessidades graves relacionadas a desastres, tais como despesas médicas e dentárias ou custos funerários – sepultamento.

É preciso se registrar no FEMA o quanto antes, exceto quem já esteja registrado. O procedimento é para quem tem acesso a telefone ou Internet. Agora, caso você não tenha esses acessos, não se sinta desencorajado, os especialistas em assistência a sobreviventes de catástrofe estarão em breve nas comunidades locais, ajudando as pessoas a se inscreverem para obter assistência.

Os empréstimos de desastre de longo prazo e de baixo juros por parte da US Small Business Administration (SBA) também podem estar disponíveis para cobrir perdas que não são totalmente compensadas pela companhia de seguro e não duplicam os benefícios de outras agências e organizações.

Entre em contato com sua companhia de seguros para apresentar uma solicitação de seguro. A FEMA não duplica os pagamentos do seguro. No entanto, você ainda pode receber ajuda depois que seus requerimentos a companhia de seguros forem resolvidos.

Moradores, empresários e locatários os seguintes municípios já podem pedir assistência federal: Dixie, Lafayette, Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Polk, St. Lucie, Seminole, Sumter, e Volusia.

Os municípios de Broward, Charlotte, Collier, Clay, Duval, Flagler, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Palm Beach, Pinellas, Putnam Sarasota e St. Johns foram designados anteriormente para receber Assistência Individual.

Trabalho da FEMA junto aos necessitados

A missão da FEMA é apoiar os cidadãos e seus representantes para garantir que, enquanto nação, “trabalhemos juntos para construir, apoiar e melhorar nossa capacidade de nos preparar para nos proteger, responder e atenuar todos os riscos, além de trabalhar na recuperação”, informa o órgão. A assistência para recuperação de desastres está disponível a todos, sem levar em consideração a raça, cor, religião, nacionalidade, sexo, idade, deficiência física, proficiência em inglês ou status econômico. Se você ou alguém que você conhece for discriminado, ligue para a FEMA gratuitamente para 800-621-FEMA (3362). Para TTY, ligue para 800-462-7585.

Em Atlanta, na Geórgia, equipes de ajuda comunitária da FEMA estão averiguando as comunidades da Flórida afetadas pelo furacão Irma. Os trabalhos estão voltados para os condados designados pelo governo federal, com objetivo de ajudar os residentes a se inscreverem para assistência a desastre, desta forma obtendo ajuda rápida nas necessidades imediatas e emergentes. As equipes também podem fornecer atualizações quanto aos requerimentos e referências para recursos adicionais da comunidade para as necessidades restantes.

Os membros da equipe móvel podem ser facilmente localizados por suas identificações federais, com foto e uniforme da FEMA. É importante que os residentes da Flórida peçam uma identificação com a foto antes de fornecer informações pessoais. Isso ajuda a evitar fraude.

Lembre-se de que os funcionários da FEMA não solicitam nem aceitam dinheiro de sobreviventes de desastres. Funcionários de assistência a desastre legítimos podem visitar sua propriedade, tais como agentes de seguros, inspetores de danos e pessoal da FEMA e da US Small Business Administration (Administração de Pequenas Empresas dos EUA).

Cuidados essenciais:

Todos os representantes da FEMA usam um distintivo de identificação federal com foto. Uma camisa ou casaco FEMA não é prova de identidade. Se você não tiver certeza ou à vontade com quem você se depara, entre em contato com a polícia local.

As pessoas que batem em portas de casas danificadas ou telefonam para os proprietários afirmando serem trabalhadores da construção podem ser impostores, principalmente se pedirem informações pessoais ou dinheiro.

Cuidado com trabalhadores que dizem que estão afiliados à FEMA. Não assine nada que não entenda nem contratos com espaço em branco.

Operação Telhado Azul

O Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA, Distrito de Jacksonville, foi encarregado pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergência (FEMA, Federal Emergency Management Agency) para auxiliar os proprietários elegíveis em reparos temporários do telhado.

O programa, denominado Operação Telhado Azul (Blue Roof Operation), fornece uma cobertura temporária de folhas de plástico azul para ajudar a reduzir os danos adicionais na propriedade até que as reparações permanentes possam ser feitas. A folha de plástico azul é instalada usando tiras de madeira que são fixadas ao telhado com pregos ou parafusos.

Somente residências primárias que têm telhados de telhas comuns (shingles) são elegíveis para receber um telhado azul temporário. Os telhados metálicos e as casas móveis serão reparadas conforme as perícias, caso a caso, e os telhados com danos estruturais superiores a 50% não são elegíveis para este programa.

Este programa está disponível gratuitamente para os proprietários primários elegíveis em condados de Charlotte, Collier, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pinellas e Sarasota. Os inquilinos devem obter permissão legal para continuar ocupando a residência até que sejam feitas reparações mais permanentes.

Os proprietários de imóveis devem assinar um formulário de Direito de Entrada (ROE, Right of Entry) para permitir que funcionários e trabalhadores de construção do governo entrem em suas propriedades para avaliarem os danos e instalarem a cobertura temporária. Os centros de coleta de ROE serão instalados por equipes do Corpo de Engenheiros em locais convenientes da vizinhança.

Informações atualizadas sobre os locais dos centros de coleta em cada município serão distribuídas diariamente. Os centros estão abertos diariamente das 7h às 19h. Outras localizações podem ser acrescentadas conforme necessário. As informações atuais estão disponíveis no site do distrito de Jacksonville em www.saj.usace.army.mil/BlueRoof e em 1-888-ROOF-BLU (1-888-766-3258). As informações são fornecidas tanto em inglês como em espanhol, através deste único número.