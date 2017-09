“Disney Springs” reserva bons momentos para você

Edição de agosto/2017 – pág. 28

O complexo de lojas, restaurantes, brinquedos e a série de outras atrações que compõem a magia do “Disney Springs” – anteriormente “Downtown Disney” –, em Orlando, mobiliza visitantes em grande massa, que transitam por área privilegiada. E a cada passo uma novidade, chamando a atenção de adultos e de crianças onde quer que você esteja.

Visitar, por exemplo, a mega loja da “Coca Cola”, com três andares e que fica próxima do “Planet Hollywood” – restaurante “Observatory” –, é muitíssimo interessante. Já na entrada o impacto com a variedade de camisetas, garrafas da Coca, em vários tamanhos, chaveiros, placas, enfim, uma avalanche de opções.

Após matar a curiosidade, o jeito é pegar o elevador e subir até o terceiro andar. É lá que fica o bar que vende bebidas da marca, e possui uma vista privilegiada da “Disney Springs”. No cardápio, vários itens, destacando-se garrafas de vidro com Coca-Cola do México feita com cana-de-açúcar, e os sabores da máquina FreeStyle que você pode combinar diferentes opções e criar sua própria bebida personalizada.

Outra loja que faz o adulto se tornar criança é a “D-Living”, que oferece os produtos exclusivos do desenho animado “A Bela e a Fera”, que virou filme. Localizada na área Town Center na “Disney Springs”, você encontra os personagens enigmáticos da história, incluindo, evidente, a Bela e a Fera, além de Castelo e xícaras falantes.

Tudo muito bem organizado, mas os preços são bem “salgados” – expressão bem brasileira –, em se tratando de entretenimento infantil. E se você entra com crianças na “D-Living”, prepare o seu bolso, mas vale a pena em se tratando de personagens que conquistaram a simpatia de adultos e da garotada em várias partes do mundo.

Em “Disney Springs” a cada passo é uma novidade. Você pode, por exemplo, fazer um passeio de balão, no “Aerophile” – antigo “Characters in Flight” –, que propicia um panorama belíssimo da área. É rápido, mas divertido. É importante lembrar o balão fica o tempo todo preso a um cabo de aço, e ele só sobe e desce. O movimento é sempre limitado pelo cabo, então você pode ir um pouco para um lado, depois para o outro, mas nada além disso.

Na caminhada pelo complexo de atrações do “Disney Springs” você se depara com grupos de músicos, tocando ao ar livre, e pessoas de vários lugares desse planeta. Basta apurar os ouvidos e prestar atenção na sucessão de idiomas que se houve durante o trajeto.

Em “Disney Springs” têm restaurantes para todos os bolsos e gostos. Só depende da sua fome. Tanto vale degustar um hambúrguer bem recheado ou parar em um restaurante e pedir um prato da sua preferência – há todas as disponibilidades para os visitantes. Aproveite e divirta-se!