Consulado Brasileiro se transfere para Orlando

O Consulado-Geral se transferiu para ORLANDO e trabalhará em regime de plantão consular entre os dias 9 a 12 de setembro (sábado a terça-feira) em razão da passagem do furacão Irma pela Flórida, em Orlando FL

Para casos de comprovada emergência, inclusive localização de brasileiros, estão disponíveis os seguintes números:

305-801.6201

305-285.6208

305-285.6258

305-285.6251

305-285.6213

No Brasil, encontram-se disponíveis os seguintes números telefônicos:

Núcleo de Atendimento a Brasileiros: 55-61-2030-8804

Plantão da Assistência Consular em Brasília: 55-61-98197-2284

O telefone de emergência das autoridades norte-americanas é 911.

O telefone para informações sobre serviços de assistência é 311.

ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO E INFORMAÇÕES ÚTEIS

1) Prepare plano de contingência. Visite http://flgetaplan.com/

2) Acompanhe os alertas das autoridades locais em http://www.floridadisaster.org

3) Veja as zonas de evacuação por condado em http://www.floridadisaster.org/County_EM/county_list.htm# ou pelo telefone 850-921-0217

4) Confira lista de abrigos públicos em http://floridadisaster.org/shelters/

5) Para obter maiores informações durante uma emergência (como vias fechadas, alertas de evacuação, abrigos disponíveis etc.), contate 800-342-3557

6) Para solicitar auxílio durante uma emergência (polícia, bombeiros, médicos), ligue 911

7) No caso de turistas, por lei cada hotel deve ter seu próprio plano de contingência. Recomenda-se contatar a gerência do estabelecimento em caso de necessidade.

8) A Cruz Vermelha local administra os abrigos e prepara lista de pessoas desaparecidas. O telefone de contato é 305-644-1200 ou pelo portal eletrônico http://www.redcross.org/find-help

Para maiores informações, leia o Guia de Preparativos para a Temporada de Furacões do Consulado-Geral em Miami (http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/preparativos_para_a_temporada_de_furacoes.xml).

CONSULADO-GERAL ESTARÁ FECHADO AO PÚBLICO ENTRE 7 E 11 DE SETEMBRO

O Consulado-Geral estará fechado entre os dias 7 a 11 de setembro (quinta-feira a segunda-feira) em razão da passagem do furacão Irma. Por esse motivo, não haverá atendimento regular ao público. A depender da situação, o período de fechamento do Consulado-Geral poderá ser estendido.

Os agendamentos feitos para essas datas serão cancelados. Após o período de emergência do furacão, será feito o reagendamento desses serviços.

Os funcionários do Consulado-Geral trabalharão nesse período somente em regime de plantão consular para atender chamadas de emergência.

FURACÃO IRMA: ESTADO DE EMERGÊNCIA NA FLÓRIDA

O Governador da Flórida, Rick Scott, declarou estado de emergência. Segundo o Centro Nacional de Furacões (“National Hurricane Center”), o Irma foi classificado entre as categorias 4 e 5, representando risco de vida (life-threatening).

Diversos condados da Flórida emitirão ordem de evacuação para localidades específicas. Recomenda-se fortemente à comunidade brasileira que esteja atenta às orientações das autoridades locais. Em caso de ordem de evacuação, abrigos estarão abertos para os moradores.

Os efeitos do Irma deverão ser sentidos na Flórida a partir de sexta-feira à noite, 8 de setembro. De acordo com as previsões, o furacão poderá passar pela península ou próximo do mar durante a segunda-feira, 11 de setembro. O Irma deverá provocar ventos fortes, chuvas torrenciais e inundações.

O Consulado-Geral recomenda máxima atenção a todos e que sejam finalizados os preparativos para a provável passagem do furacão.