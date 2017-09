“Brazilian Day Orlando” será no dia 1º outubro

Edição de setembro/2017 – pág. 12

Os organizadores do “Brazilian Day Orlando Festival” informam que o evento que aconteceria no dia 17 de setembro, no Lake Eola Park – em Downtown -, foi transferido para 1º outubro – devido aos contratempos do furacão Irma. Toda estratégia da programação – do meio dia às 8 horas da noite – será mantida – local e atrações – proporcionando aos visitantes um encontro memorável. Às 19 horas haverá o sorteio no palco de um Corolla Toyota, na ação entre amigos. A rifa está à venda.

Nos dias 28 e 30 de setembro, na “Semana no Brasil”, acontecerão dois importantes eventos: o coquetel de abertura do “Brazilian Day Orlando Festival” será realizado no dia 28 de setembro, às 18h30, no “Madame Tussauds Orlando”, com a presença de expositores, da imprensa, de convidados e de autoridades locais. O evento conta com apoio da “Coca-cola Orlando Eye” e do “Summerville Resort Orlando”.

Este evento será fechado e cada expositor terá direito a 1 convite. Haverá apresentações de capoeira, sambistas, aperitivos no “Valencia College” e na “UCF (University of Central Florida)”, exclusivo para estudantes.

No dia 30 de setembro será oferecido um almoço de confraternização no “Gilson’s Brazillian Restaurant”, em Orlando – das 12hs às 15hs -, sendo que a camiseta para o evento custa $35. Haverá confraternização dos patrocinadores, expositores, artistas, autoridades locais, jornalistas e veículos de imprensa. Venda máxima de 4 camisas por expositor (a camisa ingresso, uma caipirinha, refrigerante e água e um buffet com variações de comidas tradicionais de regiões do Brasil).

O jornalista Paulo Correa, em comum acordo com artistas, empresários e demais organizadores da festa brasileira achou prudente a mudança da data, evitando possíveis inconvenientes. Lembrando que evento que irá reverenciar a cultura brasileira, conta com a participação de oito cantores da região, que interpretam o melhor da nossa música, com ritmos contagiantes. Será uma viagem musical inesquecível.

“Cada cantor, entre os oito selecionados, apresenta três músicas com ritmos diferentes, resgatando o melhor do cenário musical brasileiro”, adianta Paulo Correa. “É uma forma de incentivar os artistas da região e mostrar o que o Brasil tem de melhor”.

“Vamos prestar homenagem ao Pastor David Uth, que na sua igreja tem mais de quarenta mil membros. Ele é um apaixonado pelo Brasil, pela nossa cultura e merece esse reconhecimento. Há dezesseis anos que o Pastor David faz caridade com doações de alimentos às famílias carentes. Uma pessoa muito especial da nossa comunidade”, ressalta Correa.

A equipe organizadora do “Brazilian Day Orlando Festival”, sob a direção geral do seu criador, Paulo Corrêa, conta com os seguintes profissionais: direção de áudio e vídeo, Renato Mendonça; direção musical, Márcio Mendes, e direção artística, Caio Castro.

Quem for ao “Brazilian Day Orlando Festival”, além das tendas de comidas típicas, negócios e non profit, irá encontrar áreas de lazer para crianças, postos de atendimento para hidratação de cães, foof court e as tendas com obras dos artistas plásticos Edson Campos, Soco Freire, Jacqueline Andrade e dos irmãos Cristiano e Luciano da Costa.

O “Brazilian Day Orlando Festival” tem patrocínio do “Museu Madame Tussoud Orlando”, “Coca Cola Orlando Eye” e “Summerville Resort”. Apoio cultural “Jornal Nossa Gente”, “Jornal B&B”, “Camila’s Restaurante”, “Facebrasil”, “Telemundo Orlando”, “Gilson’s Restaurant”, “Orlando Regional Realtor Association”, “Lennar International”, “Rabits & Romano Architecture”, “Magic Flight”, “Law Office of Frederic E. Waczewski”, “P.A.” e “Consulado Brasileiro de Miami”.