Brasileira é convidada para expor obras na Galeria Disney

Edição de setembro/2017 – pág. 18

Ela vive no mundo mágico das esculturas de papel. Sua imaginação criativa impressiona pelas cores e detalhes utilizados nas peças e quadros que monta com maestria e beleza. O seu potencial em recriar bichos e personagens famosos através de uma técnica especial chamou a atenção da direção da Disney. O convite para integrar o seleto elenco de grandes artistas contratados pela maior empresa de entretenimento do mundo não tardou a chegar.

A artista e designer em papel, Karin Arruda, foi convidada pela Disney para expor os seus trabalhos nas Galerias dos parques e navios da Disney Company. Um passo importante para a brasileira que terá suas obras sob o crivo de pessoas de várias partes do mundo. Um passo que ela considera a realização de um sonho.

“Um dos meus maiores sonhos profissionais era ser uma artista convidada da Disney. Meu sonho se tornou realidade. E como o próprio Walt Disney costumava dizer, tudo começa com um sonho”, fala Karin, denotando emoção.

Mas como aconteceu essa façanha? “Um amigo que é designer da Disney me disse que era apaixonado pelo Peter Pan. Quando fui à Disney, na Califórnia, no ano passado, dei a ele de presente uma escultura em papel do Peter Pan”, lembra a artista.

“Ele ficou muito feliz e acabou mostrando o meu trabalho, para um dos vice-presidentes da Disney, que gostou muito da obra e me indicou para passar por um processo seletivo na galeria. Foram meses de espera. Só então veio o convite.”

Karin Arruda está passando uma temporada em Orlando, produzindo quadros que ficarão à venda nas Galerias Disney, com as obras de outros artistas consagrados.

“Para mim é uma honra ter o meu trabalho exposto junto com trabalhos de artistas consagrados, que são os mestres da criação, selecionados pela Disney. E estar entre eles é uma grande virtude”, exalta.

“Para o lançamento do meu trabalho aqui fiz seis quadros com personagens da Disney: dois Mickeys, um Pateta e os personagens de A Bela e a Fera, incluindo o relógio falante e o castiçal”, diz. “Os meus trabalhos estrearão nas galerias de Orlando, depois, se tudo der certo, irão também para a Califórnia, Tóquio, Paris, Xangai e nos navios da Disney. É um selo de qualidade para os meus trabalhos”, enfatiza Karin.

“Eu absolutamente adoro os personagens da Disney, não só porque eles são incríveis, mas principalmente porque eles são tão desafiantes, tecnicamente falando, tantos detalhes para transformar ilustrações em esculturas de papel. Os Six Sensacionais são meus favoritos”, confessa a artista.

“…minha faca cirúrgica corta papel em pedaços para minhas obras de arte.”

E um dos motivos para estar nos EUA, disse Karin, é com intuito de divulgar os seus trabalhos e mostrar uma técnica que, inclusive, faz muito sucesso em seu canal no Youtube, onde dá aulas – cursos especiais –, ensinando técnicas para fazer esculturas de papel.

“Hoje em dia, minha faca cirúrgica corta papel em pedaços muito pequenos para minhas obras de arte. Uma das minhas atividades favoritas além da escultura em papel é ensinar, pessoalmente ou em aulas on-line”, justifica.

Karin Arruda trabalha há 12 anos desenvolvendo sua técnica de esculturas de papel. Um talento que lhe abriu espaços e que requer estudo para a execução das obras. “A minha cabeça é uma biblioteca com todas as referências que eu preciso. O saber não ocupa espaço. Aprender é sempre positivo”, realça.

“Nasci no Brasil, em Brasília, morei em São Paulo, Rio e Belo Horizonte. A minha alma pertence ao mundo. Comecei a fazer arte criança e nunca parei: estudei muitas técnicas e materiais”, fala a ex-veterinária que adora os animais.