Adriano Martins encara Kajan Johnson no UFC 215, em setembro, no Canadá

O UFC 215, marcado para o dia 9 de setembro, em Edmonton (CAN), ganhou o seu sexto brasileiro no card. Adriano Martins vai enfrentar Kajan Johnson, pelo peso-leve (até 70kg), conforme anunciou a organização nesta quinta-feira. Ele junta-se a Amanda Nunes, Junior Cigano, Wilson Reis, Luis Henrique KLB e Ketlen Vieira, e é o sexto brasileiro escalado no card.

Adriano tem 34 anos e possui 28 vitórias e oito derrotas no cartel. Em seu último compromisso, ele teve quebrada uma série de três resultados positivos ao ser superado por Léo Santos por decisão dividida, em outubro do ano passado.

Johnson, por sua vez, vai lutar em casa. O canadense de 33 anos tem 21 vitórias, 12 derrotas e um empate na carreira. O atleta vive momento melhor que o de seu rival, já que bateu seus dois últimos adversários: Lipeng Zhang e Naoyuki Kotani, ambos por decisão unânime.

