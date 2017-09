A dança contagiante do premiado Nilberto Lima

Edição de agosto/2017 – pág. 22

Tricampeão do “Festival de Danças Urbanas” em Joinville, em Santa Catarina, Nilberto Lima de Souza – coreografo, dançarino, professor de Hip Hop e Salsa –, é Missionário atuante, integrante do Grupo “Fúria das Ruas” no Brasil. Em entrevista ao “Nossa Gente”; Lima fala da importância da dança no seu cotidiano, o que representa um passo para mundo, mostrando a beleza da arte que agrega benefícios aos que a praticam. “A dança desenvolve qualidade de vida, é excelente para o condicionamento físico”, comemora o coreografo.

“Dançar representa um estímulo de criatividade, de liberdade para o nosso corpo”, complementa. “É incrível como as emoções ficam mais fortes quando você dança. A dança é benéfica para a saúde, e depois outra, não engorda”, sorri.

“Todo mundo pode dançar, não é privilégio de poucos”

Indagado se dançar está restrito à idade ou ao condicionamento físico, Nilberto foi enfático: “Todo mundo pode dançar, não é um privilégio de poucos. Há uma metodologia no ensino que desenvolve a prática, de acordo com cada pessoa. Mas para quem gosta dançar, é um ótimo exercício para o corpo e a mente”.

A dança de Nilberto Lima, explica o coreografo, abrange vários ritmos musicais, com opções aos que pretendem exercitar o corpo de forma melodiosa. “Trabalho com Hip Hop, Salsa, dança de salão, forró e samba. Se alguém quer montar o seu grupo de dança, faço a coreografia e preparo as pessoas para o palco. Também estou à disposição para aqueles que preferem o aprendizado individual”, enfoca.

Perguntado sobre a emoção entre dançar e coreografar, Nilberto explica que são condições distintas. “Quando faço o meu trabalho como professor, evidente que é algo bem diferenciado. Estou focado no aluno, observando seus movimentos e rendimentos, trabalhando o seu potencial. Observo todos os detalhes, inclusive, a coordenação motora”.

Na dança, Nilberto provou que é mesmo um campeão dos palcos, ao vencer consecutivamente – tricampeão – o “Festival de Dança de Joinville”, um dos mais importantes eventos no gênero. Ele também foi semifinalista do Programa “Ela Dança, Eu Danço”, do SBT, além de receber convites para ser jurado em concursos de dança no Brasil.

Desde 1999 que o coreografo vem mostrando a sua arte em eventos de nível nacional, integrando do Grupo “Fúria das Ruas”, em Joinville, hoje coordenado por Magali Carvalho de Oliveira. Casado com a Bióloga Andressa Lopes Roveda de Souza – que também trabalha com projeto social e teatro –, Nilberto Lima de Souza está em Orlando com a família, e quer aproveitar sua estada na cidade.

Ele conta que a vinda da família aos Estados Unidos aconteceu em função de um curso de cinco meses de dança que iria ministrar na Pensilvânia. Entretanto, o curso acabou sendo cancelado uma semana antes do embarque da família. “Já tinha comprado as passagens, então decidimos não adiar a viagem. Resolvemos vir para Orlando”, comenta.

“Estou em Orlando com minha família, e estarei à disposição dos interessados para um solo. Também dou Workshop de Salsa, coreografias, flash mob, enfim, estou à disposição para fazer todos dançarem e se divertirem com o Hip Hop e Salsa”, finaliza Nilberto.