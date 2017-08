Viver bem de julho/2017

Edição de julho/2017 – pág. 40

Canal Brazil TV

Canal Brazil TV faz festa de lançamento de sua nova programação, com uma coletiva com Amaury Jr, Claudio Da Costa, Richard Rasmussen, Viviane Romanelli e PH e recepcionaram com um coketel oferecido para os convidados e mídias no Piratas Dinner Adveture.

Fotos: Vanessa Caetano

AME em Orlando

Uma reunião da AME no restaurante Via Brazil reuniu mulheres da comunidade de Orlando para um network, apresentado por Renata Loyola, Lilian Vilhena, Patricia Carvalho e Anna Alvarenga Rovetto.

Fotos: Lilian Vilhena

Vitamin Planet reinaugurou em novo endereço

Na sexta-feira, dia 30 de Junho, em Orlando, foi a reinauguração da loja americana de vitaminas e suplementos alimentares Vitamin Planet. Fundada pelo brasileiro Richard Harary, a megastore conta com equipe altamente treinada e atendimento em português, como Personal Trainner Indi Bernad. Ao todo são mais de 12 mil produtos nas prateleiras. O coquetel contou com a presença do lutador José Aldo, o Empresário Rodrigo Branco e Musas Fitness Andressa Ferreira e Andressa Ribeiro.

Localização: 5143 International Dr, Orlando, FL 32819

Fotos: Arquivo Vitamin Planet

A espera de Alice

No último dia 25 de Junho a futura mamãe Vanessa Oliveira junto com seu marido João Oliveira recebeu amigos no maravilhoso chá de bebê para o tão esperada Alice, a segunda filha do Casal.

A comemoração aconteceu no Camila lounge, e a equipe Alegria Festa (Mauren Moreira) prepararam cada detalhe com muito amor e carinho.

Fotos: Kelly Batista

Larissa Manoela de férias em Orlando

A atriz Larissa Manoela comprou uma casa em Orlando e de férias na cidade entre parques e muitas compras realizou um open house para amigos e familiares. A casa tem oito quartos e fica no condomínio de luxo Champions Gate. A decoração levou um ano para ficar pronta, e é toda inspirada na carreira da atriz.

Fotos: Arquivo Pessoal