Um toque Vintage na decoração

Edição de julho/2017 – pág. 48

Na decoração de interiores, a mais nova tendência é fazer um mix de estilos, e quando o assunto é mesclar, a decoração Vintage e Retrô são ideais para dar toques especiais no design do lar. É claro, que ambos os estilos também podem seguir sozinhos e determinar uma característica mais antiguinha ao ambiente. Isso vai muito do gosto e do impacto que você quer causar e da sua própria personalidade.

A decoração Vintage está encantando cada vez mais as pessoas e se inserindo em diversos ambientes da casa. Com um toque de romantismo e traços que remetem à lembranças e histórias do passado, esse estilo é carregado de personalidade e esbanja charme e estilo.

Móveis com acabamento envelhecido, tipo demolição, ou com estilo clássico rústico, são os preferidos de quem adora Vintage. Móveis curvados também fazem sucesso nesse estilo de decoração.

Decorações feitas com objetos recicláveis também são ótimas para compor esses ambientes. Latinhas de alumínio, vidrinhos, malas e relógios antigos ficam ótimos para serem inseridos na decoração.

Quadros e fotos de família em uma parede inteira com molduras antigas e coloridas que remetam ao Vintage, combinação de vários espelhos, ou ainda uma coleção de pôsteres e propagandas dos anos 50, causam um ambiente super personalizado e cheio de estilo.

O estilo Vintage permite que você inove e deixe a decoração com a personalidade dos moradores da casa, para isso, vale a pena investir em detalhes que tracem o perfil das pessoas da casa, e de objetos antigos que tenham alguma história para contar. Com esses símbolos inseridos na decoração, ficará em evidência este toque de saudosismo encantador que nos remete à nossa própria história. Até a próxima!