Edição de julho/2017 – pág. 34

Não é segredo pra ninguém que o verão de Orlando é quente – muito quente. Mas para o nosso alívio (e deleite) as opções de drinks de verão disponíveis pela cidade são muitas, algumas super exclusivas, e todas, deliciosas! Com base nisso, enumeramos os 10 melhores drinks de verão – e onde encontrá-los.

10. Wild Passion Fruit Margarita

La Cava del Tequila – Mexico Pavillion, Epcot: 200 Epcot Center Dr, Orlando, FL 32821

O World Showcase no Epcot é famoso por seus bares e restaurantes servindo especialidades de vários países. Mas durante o verão, a parada obrigatória é La Cava del Tequila e suas deliciosas (e geladíssimas!) Margaritas. A Wild Passion Fruit Margarita é simplesmente a escolha perfeita para combater o calor: com as fortes nuances de frutas tropicais, a bebida conta com uma combinação de ingredientes refrescantes, como licor de gengibre e espuma de maracujá. Se você quiser algo mais “caliente”, não deixe de experimentar também a Margarita de Jalapeño.

9. Energy Bear Goblet

Sugar Factory: 8371 International Dr #70, Orlando, FL 32819

Se você conhece os goblets do Sugar Factory, sabe que escolher apenas um é tarefa difícil: eles são servidos com gelo seco e balinhas, o que os torna extremamente refrescantes e divertidos. Mas o Energy Bear ganha o prêmio de melhor opção para o verão, pois além de ser servido com Red Bull, ele é feito a partir de vodka de melancia, fruta reconhecidamente adequada para dias quentes. Outros sucos de fruta são adicionados, deixando a bebida ainda mais saborosa, e o toque final: gummy bears!

8. Mango Mojito

Cuba Libre Restaurant & Rum Bar: 9101 International Dr, Orlando, FL 32819

A grande verdade é que qualquer Mojito do Cuba Libre é extremamente saboroso e fresco! Mas o Mango Mojito é especial: em vez de utilizar um purê de manga ou a própria fruta para dar o tom da bebida, eles utilizam um rum de manga, o que potencializa os sabores do drink, tornando-o a escolha perfeita para uma noite de verão com muita salsa!

7. Sangria de Cava

Columbia Restaurant – 649 Front Street, Celebration FL 34747

Verão combina com comidas e bebidas leves e frescas – e o Columbia oferece ambas opções: a Sangria de Cava é uma deliciosa mistura de cava (espumante espanhol) e frutas cítricas, e o melhor acompanhamento é a salada 1905, também com tons cítricos. O mais interessante é que tanto a salada quanto a sangria são feitas ao vivo, com direito a passo a passo – e caso você queira repetir os sabores em casa, basta acessar o site do restaurante para receitas.

6. Blueberry Lemonade

The Boathouse – Disney Springs, 1620 E Buena Vista Dr. Orlando FL 32830

Imagine cruzar com uma vendinha de limonada para adultos num dia muito quente? Esse é o sentimento quando se prova um Blueberry Lemonade no recém-inaugurado Boathouse. O drink tem base de vodka (blueberry e limão), mas claro que leva também uma boa dose de limonada. Com a brisa do lago beirando o restaurante, essa é uma deliciosa maneira de aliviar o calor quando visitando Disney Springs.

5. Buffalo Bacon

The Cow Fish – Universal CityWalk, 6000 Universal Blvd #700, Orlando, FL 32819

A verdade é que talvez esse não seja o coquetel mais refrescante deste delicioso restaurante que combina sushi e sanduíches: o menu de drinks está repleto de opções que caem muito bem num dia de verão. Porém, para amantes de bourbon, o Buffalo Bacon cairá como uma luva: trata-se de uma versão de Old Fashioned servido com uma enorme esfera de gelo, e finalizado com um bacon cristalizado, que simplesmente eleva esse clássico a novas dimensões.

4. Summer Vacation

Canvas Restaurante & Market – 13615 Sachs Avenue, Orlando, FL 32827

O Canvas fica estrategicamente localizado na charmosíssima área de Lake Nona: com incríveis paisagens do lago, visíveis tanto das áreas internas quanto externas, esse é um restaurante para ser visitado de dia ou de noite. O menu de drinks é sazonal, então, atualmente, todos são adequados para dias quentes. O Summer Vacation é uma mistura de maracujá, limão, abacaxi, licor de laranja e rum, combinados antecipadamente e engarrafados no local. Imperdível para quem curte um drink doce. Se esse não for seu caso, não se preocupe: prove o também delicioso Strawberry-Rhubarb Mule.

3. Pineapple Upside-Down Martini

Amura Japanese Restaurant – 7786 Sand Lake Rd., Orlando FL 32819

O Amura é um velho conhecido para apreciadores de comida japonesa, mas o que poucos sabem é que o bar do restaurante está repleto de opções para todos os gostos – eles servem até caipirinha! Mas o destaque fica mesmo com a seleção de martinis, e mais especificamente, para o Pineapple Upside-Down, feito com Cake Vodka, Grenadine e suco de abacaxi. O drink facilmente se enquadra na categoria “sobremesas”, mas nem por isso deixa de ser uma excelente opção para combater o calor de Orlando.

2. Black Cherry Mule

Boca – 358 N Park Ave., Winter Park FL 32789

Apesar do Black Cherry Mule ser apenas uma abordagem diferente do clássico Moscow Mule, é exatamente a adição da vodka de cereja que o torna especialmente propício para o verão. O drink também conta com Creme de Mure, uma espécie de licor de amora que dá acidez e adocica a bebida na medida certa.

1. Bananas Freakin Foster

Ace Cafe Orlando – 1100 W Livingston St, Orlando, FL 32801

Primeiramente: se você passou por Downtown Orlando recentemente, deve ter percebido uma linda construção combinando tijolos, preto e branco, e várias motos (próximo ao terminal Lynx). Trata-se do novíssimo Ace Cafe, o primeiro da rede londrina aberto nos Estados Unidos. Fãs de velocidade encontram porto seguro nesse restaurante de ambiente casual e comidas deliciosas. Mas a graça mesmo fica por conta dos drinks – em especial, dos “Spiked Milkshakes” – deliciosas combinações de sorvete e bebidas alcoólicas que refrescam até o asfalto mais quente! O troféu do verão vai para o Bananas Freakin Foster – uma combinação de Gelato de baunilha, caramelo, banana, rum e canela. Temos certeza que será também delicioso no inverno!

Cheers!