Orlando apresenta nova bandeira e celebra 142 anos

Edição de agosto/2017 – pág. 08

Orlando comemora seu 142º aniversário apresentando a nova bandeira da cidade, com o novo design aprovado pela Câmara Municipal – criado pelo designer Tim Eggert –, que ganhou a simpatia de todos. A nova bandeira foi projetada com a ajuda da comunidade de Orlando, além de doze estados e sete países – cerca de 1.100 projetos de artistas foram enviados ao Município – , através do concurso lançado no início deste ano, que foi um grande sucesso.

O lançamento da nova bandeira aconteceu no dia 31 de julho, na Praça da Câmara Municipal de Orlando, como parte da celebração dos 142º da cidade. Os moradores compareceram para acompanhar e prestigiar o evento, destacando-se a presença do Prefeito de Orlando, Buddy Dyer, dos comissários da cidade, além do Comitê de Revisão do Design da Bandeira e do designer de bandeira, Tim Eggert.

O momento solene, quando a nova bandeira de Orlando foi elevada no mastro, em solenidade especial, o público aplaudiu, confraternizando o momento. A Praça da Câmara Municipal, foi o ponto de partida na apresentação do novo símbolo da cidade.

Como parte do concurso de design de banner, o município recebeu mais de 1.100 projetos de artistas de doze estados e sete países, incluindo contribuições de cinco escolas locais. O concurso envolveu mais de 23 mil moradores por meio de redes sociais e recebeu mais de 10.000 votos e 2.200 comentários de cidadãos como parte das fases de participação do concurso.

Um total de 500 residentes adicionais participaram do concurso durante a turnê da bandeira organizada pela Prefeitura de Orlando onde os desenhos das bandeiras participantes foram exibidos em seis centros comunitários da cidade, o Parque Lago Eola e o gabinete do prefeito.

Símbolo da nova bandeira

A nova bandeira foi projetada com imagens simbólicas ressaltando a cultura enriquecedora da cidade e seu futuro brilhante. O design vitorioso caracteriza a fonte memorial de Linton E. Allen no Lake Eola Park, um dos símbolos mais distintivos e reconhecíveis da nossa cidade. A água que derrama da Fonte representa a energia e a inovação que fazem de Orlando uma cidade em pleno desenvolvimento.

Os seis segmentos iguais na base da fonte representam os seis distritos da cidade. A fonte icônica é cercada pela letra “O” que simboliza a unidade, conectividade e atemporalidade de Orlando. A cor amarela representa o sol, a esperança e a felicidade que prospera em nossa grande cidade. O “O” na água simboliza nossa cuidadosa consideração de nosso passado e nossa visão ousada para o futuro. A bandeira tem dois tons de azul e branco no fundo que representam patriotismo, perseverança e paz.

Tim Eggert, o criador

Tim Eggert é um designer gráfico em uma empresa de engenharia em Orlando. Licenciado em Design Gráfico pela Universidade da Flórida Central antes de se mudar para Nova York para aperfeiçoar suas habilidades de design para marcas de luxo e sem fins lucrativos. Ele continuou a criar arte ao retornar à Flórida Central, como uma pintura do pôr do sol, ele desenhou uma caixa elétrica no distrito de Main Street Mills 50. Tim Eggert atualmente reside no Winter Park com sua esposa e dois cães.