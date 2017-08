O roubo e o perdão

Edição de julho/2017 – pág. 38

Recentemente fui roubada. A confusão psicológica gerada a partir daí foi a esperada. Sem provas, tudo e todos me geraram dúvidas e inseguranças, até a polícia não me deu esperanças. A reação de alguns, bem como outros fatores, agravaram a raiva e a impotência. No entanto, lembrei-me de uma oração da Indonésia: “Gratidão, Perdão, Amor” e me surpreendi! Que difícil agradecer algo assim, mas, pouco a pouco, e mais rapidamente do que esperava, percebi uma rara oportunidade à minha frente: ultrapassar a dor e encontrar o amor (por mim própria e pelo criminoso), sentindo paz no perdão. As fases do luto pela perda desenrolaram-se e, em pouco tempo, encontrei-me na Aceitação.

Na realidade, no espaço de uma semana, o roubo não foi o único acontecimento: o carro deixou de funcionar em uma tarde de muita chuva, a garagem inundou, o espetáculo desejado teve os ingressos esgotados quando eu estava a caminho, o barco recreio do passeio alternativo quebrou e a energia acabou, ao chegar da praia, deixando a ducha fria e a casa quente. Outros pormenores aconteceram, mas, a esta altura do campeonato, em vez de me deixarem triste, fizeram-me rir.

A minha arma foi uma oração antiga de apenas três palavras, mas poderosa, que me ajudou a ultrapassar os desafios do momento. Outros virão, no entanto o apoio social, o mental e o espiritual, que construí, fortaleceram-me, também tentei dormir mais e não abdicar do meu exercício. Foquei-me naquilo que posso controlar e estou tentando ser proativa. Queria partilhar com vocês essa recente vitória para inspirá-los, lembrando-os de que não estão sós.

