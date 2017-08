Edição de julho/2017 – pág. 44

Antigamente associada aos presidiários e depois utilizada por marinheiros, a estampa listrada contemporânea é sinônimo de elegância. Extremamente versátil, pode estar presente em um look do dia a dia, quanto em um look mais clássico.

Para combinar peças listradas, devemos levar em consideração a ocasião em qual será utilizada e o tipo de listras, que podem ser mais finas ou grossas, verticais, horizontais ou diagonais. Listras combinam com jeans, saias, vestidos e até peças mais elegantes como blazers e ternos, ou seja, são essenciais para um guarda-roupa moderno.

Blusa listrada

A versão preto e branco é a mais usada nessa peça. Ideais para um visual básico e casual, as blusas listradas ficam perfeitas com calça jeans, de alfaiataria ou uma saia midi. O ideal é que as blusas listradas sejam mais soltinhas para não perder a elegância. E para dar um toque especial no look, utilize acessórios poderosos, como sapatos coloridos ou um maxi colar.

Camisa listrada

Um clássico no guarda-roupa masculino, a camisa listrada se tornou também uma peça essencial no guarda-roupa feminino. É uma opção perfeita para ambientes formais e de trabalho, principalmente com calças e saias na combinação preto e branco e azul-marinho e branco. Para ambientes menos formais, camisas listradas coloridas e de tecidos como o linho combinam muito com calça jeans, shorts e calçados mais confortáveis.

Vestido listrado

O vestido listrado é um clássico, que dependendo dos acessórios e do tecido, se torna ideal para qualquer ocasião. É importante prestar atenção ao seu corpo para poder sacar todas as vantagens na hora de usar um vestido listrado.

Listras verticais deixam o corpo mais longo e conseguem disfarçar a barriguinha. Já as listras horizontais tendem a dar a impressão de diminuir a estatura e alargar o quadril.

Saia e shorts listrados

São ótimas alternativas para looks menos óbvios e modernos. Para quem tem quadril largo, deve ficar atenta às listras horizontais, que podem chamar mais atenção para a área.

Calça listrada

Super indicada para criar looks elegantes e modernos. Para looks mais formais, aposte em calça listrada em cores neutras. Para looks mais descontraídos, abuse das calças coloridas. Com listras verticais, são ótimas peças para alongar a silhueta. Quanto menor a espessura das listras, mais a impressão de alongar a silhueta. E as listras horizontais causam o efeito contrário.