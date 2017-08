Contagem regressiva para o BR Day New York 2017

Uma vez por ano, Nova York amanhece verde e amarela para celebrar a cultura e o espírito brasileiros. É o dia oficial de abraçar conterrâneos, cantar junto, sentir saudade de quem não está por perto e de festejar nossas origens. Sob o tema “Ser brasileiro é simplesmente ser”, o BR Day reúne milhares de pessoas na Sexta Avenida e comprova que quem participa do show uma vez retorna todos os anos. E assim será no dia 3 de setembro, com o disputado lineup para a edição do BR Day 2017. Claudia Leitte, Sorriso Maroto e a dupla sertaneja Marcos e Belutti formam o time de ouro escalado para esta edição do evento, que entrará em campo sob o comando do apresentador Otaviano Costa.

A emoção de conduzir o show no ano passado foi tão grande que ele pediu para voltar. É o que conta Otaviano Costa sobre a alegria de poder subir novamente no palco do BR Day. “Assim que o show terminou, eu tive a certeza de que queria estar ali de novo e, de fato, pedi para voltar. Mas também fiquei muito feliz em saber que o público fez o mesmo pedido!”, brinca o apresentador do ‘Vídeo Show’. “Foi muito bacana aquela troca de energia e muito gostoso o contato com tantos brasileiros”, relembra Otaviano, que já está se preparando para a próxima edição do show. “O público pode esperar um cara ainda mais carregado de boas energias. Também não tenho dúvidas de que Marcos e Belutti, Claudia Leitte e o Sorriso Maroto vão iluminar o palco do evento para que os brazucas que estarão conosco na festa se sintam ainda mais conectados com a nossa terrinha querida”, antecipa.

O astral e toda a efervescência de Claudia Leitte prometem grande show na Sexta Avenida com sua mistura única de beats eletrônicos com os batuques do Axé. “Eu adoro a vibe do BR Day e a oportunidade de poder levar a energia brasileira, que é esfuziante, para o público que sente tanta saudade do Brasil. É sempre muito especial poder participar dessa grande festa e estou feliz em poder voltar mais uma vez”, festeja a cantora, que já participou do BR Day New York em 2006, quando integrava o grupo Babado Novo. Em carreira solo desde 2008, Claudia Leitte segue conquistando fãs por onde passa e promete mais uma vez encantar tanto os fãs brasileiros quanto o público nova-iorquino.

Com quase 20 anos de estrada, o grupo carioca Sorriso Maroto leva para Nova York o romantismo de sua mais recente turnê “De Volta Pro Amanhã”. Para o vocalista Bruno Cardoso, participar do BR Day é a realização de um sonho. “O evento traz na música um grande momento de conexão, o que é muito importante para os brasileiros que sentem falta do país. E, nesse ano, o Sorriso será um desses elos entre o amor e a música. Será um momento único”, comenta.

Marcos e Belutti, que há nove anos vêm conquistando um espaço cada vez maior no cenário musical brasileiro, também celebram a realização desse mesmo sonho. “Nós sempre acompanhamos os artistas cantando na Sexta Avenida e a vontade de um dia também cantar ali estava guardada em nossos corações”, festeja Marcos. Já Belutti conta que o show em Nova York ganhará um repertório especial. “Como esta será a nossa primeira participação no BR Day, vamos preparar um repertório diferente do que fazemos na turnê “Acredite”. Vamos levar nossos hits que não podem faltar, como “Domingo de Manhã” e “Aquele 1%”, e ainda resgatar sucessos antigos da nossa música sertaneja, os famosos ‘modões’. Também vamos apresentar músicas que estão tocando bastante por aqui e que o pessoal de lá também conhece”, revela.

O BR Day New York é produzido pelo The Brasilians, com apoio da TV Globo. O evento, que já levou para a cidade shows de artistas brasileiros consagrados como Ivete Sangalo, Olodum, Fábio Jr. e Daniel, promete repetir mais um ano de sucesso no dia 3 de setembro, na Sexta Avenida, a partir de 11h30.