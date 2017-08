“Canal Brazil” lança nova programação

Edição de julho/2017 – pág. 35

O empresário e CEO do “Canal Brazil TV (CBTV), Cláudio Costa, se reuniu com sua equipe de diretores, técnicos e apresentadores no último dia 10 de julho, no “Treasure Tavern”, em Orlando, com a presença da mídia local, ocasião em que apresentou a nova programação da emissora. Um passo importante no âmbito da comunicação, pois os programas atendem a expectativa de brasileiros nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, alcançando índices satisfatórios de audiência. E com o avanço do canal com a maior distribuição nas plataformas digitais, o destaque é para time de profissionais envolvidos no CBTV, incluindo personalidades como Amaury Jr., Beto Hora, a esteticista Vandressa Bueno e a advogada de Imigração, da Renata Castro.

Cláudio Costa esteve acompanhado de Amaury Jr., de Richard Rasmussen, e do PH, Diretor Artístico do Canal CBTV, além de outros apresentadores, externando agradecimentos aos presentes, não escondendo a sua emoção por mais uma etapa vitoriosa do Canal Brazil nos Estados Unidos, que abre espaço a todos os segmentos da informação, proporcionando à Comunidade brasileira o melhor do entretenimento.

Indagado sobre a preponderante transmissão multinacional e multicultural da CBTV, disse Cláudio Costa que foi dado um passo importante, fundamental no setor da comunicação. “Provavelmente sejamos o canal com maior distribuição nas plataformas digitais. Entramos agora na Windows, temos um aplicativo dentro do Windows, você entra, baixa o aplicativo e assiste a CBTV. Isso vai ser muito bom para o brasileiro ver Orlando porque vendemos Orlando para o mundo”, informa.

Lembra o empresário que “a visão que eu tive de montar a CBTV surgiu há dois anos e meio. E, sinceramente, eu não sabia que a emissora iria crescer tão rápida como está crescendo. Isso, evidente, graças ao trabalho de toda a minha equipe, de editores, de apresentadores e dos apresentadores locais que têm realizado excelente trabalho. E tudo o que está acontecendo é um momento muito importante para a televisão, essa virada com a nova programação da CBTV’, comemora.

Abordando sobre a nova programação da CBTV e da importância de horários e assuntos inseridos nos programas, PH – Diretor Artístico da emissora– foi enfático: “A nossa programação como um todo se define como Lifestyle. A maior parte de nossos programas fala com o público feminino, claro que temos o telespectador masculino que acompanha a nossa grade”, destaca. “Por exemplo, o programa da Vandressa Bueno, que é uma esteticista famosíssima no Brasil, é totalmente voltado para a mulher. Como um todo, o interesse maior está voltado para a mulher, e, futuramente vamos produzir outras coisas para a mulher. A nossa meta enquanto segmento de entretenimento é fazer um conteúdo que tenha o interesse geral do brasileiro, para entrarmos na casa da pessoa que vive nos Estados Unidos e que vive no Brasil. Já temos dados hoje em dia de que já estamos crescendo na Europa, na França, Portugal e Inglaterra. Os nossos números mais expressivos é no Brasil e nos Estados Unidos, em Massachusetts e na Flórida, onde têm mais brasileiros”, evidencia PH.

“Temos na nossa grade o programa do Beto Hora, feito aqui em Orlando para comunicarmos melhor com a nossa Comunidade na cidade. O programa tem entrevistado personalidades da cidade, como, por exemplo, o Pastor Nassif, empresas locais, e isso tem dado destaque a Comunidade de Orlando. Estamos mostrando a vida de pessoas que vêm para cá e que se desenvolvem como empresários, e isso muito interessa aos brasileiros do mundo inteiro. E os nossos apresentadores, como o Amaury Jr, não vivem aqui. Eles são emigrantes, e cada um tem a sua história. São profissionais que têm muita bagagem e que trazem suas experiências para dentro dos programas”, retrata.

Segundo PH, “estamos buscando também fazer parcerias com as mídias locais, com a rádio e com o jornal, trazendo-as para a CBTV para que possam se comunicar. Estamos abertos a isso. Todos têm feito um trabalho importantíssimo junto a nossa Comunidade”, ressalta. “Estamos com muita dificuldade para trabalhar o News porque é complicado ficar em cima da notícia por enquanto. E é por isso que optamos pelo conteúdo mais atemporal, sem ligação com o factual.

Quanto ao horário da programação da CBTV, condizente ao público que acompanha pelo celular ou em casa, explica PH que foi feita uma adequação na grade para atender o brasileiro que está em casa, descansando, após o trabalho. “Tem um determinado horário que a pessoa não está mais conectada com o celular, a hora que está em casa, deitada na cama, descansando. Nós fizemos um bloco, a partir das sete horas da noite, que vem dando um ótimo resultado na nossa programação. Nós fazemos a reprise do programa do Amaury Jr., depois vêm programas de eventos e de fofocas de Hollywood, aí incluímos as entrevistas do Beto Hora, com assuntos que exigem mais atenção”.

“Em seguida, dentro desse bloco especial da grade, o programa da Renata Castro – “Projeto USA” -, que está dando um retorno satisfatório na Internet”, fala com entusiasmo. “A Renata é excelente advogada de Imigração, e ela conversa com os empresários que estão ligados à questão da Imigração, incluindo seguro de saúde, seguro de vida, enfim, tópicos de interesse para nossa Comunidade”, conta. “Posteriormente entra o Amaury Jr ao vivo”. “Esse bloco é mais de casa, do momento que as pessoas estão jantando. Nós conseguimos fidelizar que as pessoas vejam em casa desta forma”.