Campeonato de soccer mobiliza “Ronaldo Academy”

Edição de julho/2017 – pág. 42

Já estão em plena atividade os jogos pelo I Campeonato Soccer de Orlando – categoria Open Division -, na “Ronaldo Academy”, que acontecem aos domingos, a partir das 9 horas – se estendendo até o dia 30 de julho. Destaque à participação da equipe do “Bad Wolf”, sob o comando do coach Jair Pacheco Junior, o Junior. Vale ressaltar que o ano passado o time sagrou-se campeão do Torneio da “Collegiate Soccer League (CSLL). A nossa equipe vem se saindo bem nos jogos na ´Ronald Academy´, e estamos confiantes para disputar a etapa final do campeonato e chegar ao título”, comenta Junior.

Segundo o coach, os treinos do “Bad Wolf” vêm sendo realizados duas vezes por semana no campo do Orlando City, em Orlando, mostrando um bom rendimento dos jogadores. Ele destacou a presença de atletas renomados nos jogos do “I Campeonato Soccer de Orlando”, a exemplo de Rafael Tobias, de Marcelo Saragosa e de Marcio Saraiva. “São jogadores que têm história e prestígio no futebol de campo e que somam conosco a importância do evento”, evidencia.

Junior também ressaltou a participação de times do peso nas competições, a exemplo do Venezuela FC, Barcelona FC, El Salvador FC, Orlando Storm FC, Camila’s FC, CBTV FC, entre outras equipes que apresentam condições de chegar na reta final do campeonato. “O campeonato marca a nossa estreia e a estreia dos demais times no campo da ´Ronaldo Academy”, acrescenta o coach.