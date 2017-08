Bruno Portigliatti agradece apoio na campanha eleitoral

Edição de agosto/2017 – pág. 08

O jovem empresário Bruno Portigliatti, que concorreu às eleições para Deputado Estadual pelo “House District 44” na área de Orlando, externou agradecimentos ao apoio que recebeu durante sua campanha eleitoral. Foram três meses de muito empenho junto aos eleitores, divulgando metas de melhorias para região, em trabalho ininterrupto, que lhe trouxe experiência. Quanto à possibilidade de voltar a participar do próximo pleito, Bruno foi objetivo ao afirmar que, “Não deixamos nada sobre a mesa. Foi uma campanha limpa, agora, se for à vontade de Deus, com certeza estarei pronto para retomar o caminho político”, reforça.

Acompanhado de sua equipe de trabalho, de familiares e de amigos apoiadores, Bruno recebeu a informação da sua não eleição a Deputado Estadual com muita tranquilidade, afinal, tem muito por fazer pela cidade de Orlando – como sempre o fez -, através de trabalhos humanitários e de projetos de apoio e de incentivo a novos investidores.

“Estar numa campanha eleitoral é muito positivo porque você dimensiona seu trabalho na comunidade, e, de qualquer forma, saio fortalecido. Foi minha primeira experiência como candidato a deputado Estadual e isso agregou conhecimentos políticos. O meu trabalho prossegue e vou dar o meu melhor”.

“Três meses é um período relativamente curto para se trabalhar uma eleição. E as pessoas, em sua maioria, já tinham votado pelo Correio. Mas com certeza a propagação do meu nome enquanto candidato foi feita e isso abre caminho para novas possibilidades no âmbito político”, fala com otimismo.

“Quando decidi me candidatar a deputado Estadual foi porque senti no meu coração que deveria concorrer. De alguma forma essa experiência acrescentou na minha vida e trago isso como aprendizado. A vontade de Deus sempre prevalece”, reforça.

“Agradeço a todos os que apoiaram a minha campanha eleitoral, a minha equipe de trabalho e aos meus familiares”, externou o empresário Bruno Portigliatti, Diretor executivo da “Excellence Senior Living” e vice-presidente executivo da “Florida Christian University”.