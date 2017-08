“Brazilian Day Orlando” define equipe organizadora

Edição de agosto/2017 – pág. 18

Todos os procedimentos para a realização do “Brazilian Day Orlando Festival”, que acontece no dia 17 de setembro, no Lake Eola Park – em Downtown, vêm sendo finalizados, segundo adiantou o organizador, o jornalista Paulo Corrêa. Entre as atrações que reverenciam a cultura brasileira, tem o grupo Maca Reggae Samba, de Gainesville, FL, de Boston o músico David Ramos, compositor do jingle do BDO, e a presença de oito cantores da região que farão um giro pelo universo da música brasileira, interpretando os ritmos contagiantes, com muita ginga e magia. Uma viagem musical inesquecível.

“Cada cantor local, entre os oito selecionados, apresenta três músicas com ritmos diferentes, resgatando o melhor do cenário musical brasileiro”, conta Paulo Corrêa. “É uma forma de incentivar os artistas da região e poder mostrar o que o Brasil tem de melhor”.

“Vamos prestar uma homenagem ao Pastor David Uth, que na sua igreja tem mais de quarenta mil membros. Ele é um apaixonado pelo Brasil, pela nossa cultura. Há dezesseis anos que o Pastor David faz caridade com doação de alimentos às famílias carentes. Pessoa muito especial de nossa comunidade que merece o nosso reconhecimento”, ressalta Corrêa.

No dia 13 de Setembro, acrescenta Corrêa, será realizado o coquetel de abertura do “Brazilian Day Orlando Festival”, no “Madame Tussauds Orlando”, com a presença da imprensa, de convidados e de autoridades locais. Destacou Paulo que o evento conta com apoio da “Coca-Cola Orlando Eye” e do “Summerville Resort Orlando”.

O “Brazilian Day Orlando Festival” tem a sua equipe organizadora definida, sob a direção-geral do seu criador, Paulo Corrêa. A direção de áudio e vídeo está a cargo de Renato Mendonça; na parte musical, Márcio Mendes, direção de artes Rodnei Medeiros e na parte artística, Caio Castro. Cada detalhe do evento vem sendo preparado para que o público visitante tenha um espetáculo cultural à altura de suas expectativas.

Quem for ao “Brazilian Day Orlando Festival”, além das tendas de comidas típicas, negócios e non profit, irá encontrar áreas de lazer para crianças, postos de atendimento para hidratação de cães, food court e as tendas com obras dos artistas plásticos Edson Campos, Soco Freire, Jacqueline Andrade e dos irmãos Cristiano e Luciano da Costa.

O “Brazilian Day Orlando Festival” tem patrocínio do “Museu Madame Tussoud Orlando”, “Coca Cola Orlando Eye” e “Summerville Resort”. Apoio cultural “Jornal Nossa Gente”, “Camila’s Restaurante”, “Facebrasil”, “Telemundo Orlando”, “Gilson’s Restaurant”, “Orlando Regional Realtor Association”, “Jornal B&B”, “Lennar International”, “Rabits & Romano Architecture”, “Magic Flight”, “Law Office of Frederic E. Waczewski”, “P.A.”, City Of Orlando e “Consulado Brasileiro de Miami”.