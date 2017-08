Aulas gratuitas de Português para crianças em Orlando

Edição de agosto/2017 – pág. 12

Está sendo implantado em Orlando o “Programa de Aulas de Português” para crianças e adolescentes – entre 2 a 15 anos –, pela “Fundação Vamos falar Português – VFP Foundation” -, que atua com sucesso no sul da Flórida há 10 anos. A presidente e organizadora do Programa, Cristiane Martins, em entrevista ao “Jornal Nossa Gente”, explica o sucesso do programa. “O programa é um sucesso não somente porque é gratuito, mas pela sua alta qualidade. São aulas de português e cultura brasileira”, ressalta.

“Estimular a expressão oral em português no dia a dia das crianças e aprender sobre a cultura do nosso país, com certeza diminuirá o risco de que a distância faça nossas crianças esquecerem a nossa cultura e língua. O programa oferece uma hora de aula aos sábados que desperta a curiosidade da criança pela sua própria origem”, alerta a presidente.

Há dez anos atuando nas cidades de Miami, Fort Lauderdale, Pompano Beach e Boca Raton; agora o programa chega a Orlando. O programa tem sido um sucesso devido às atividades lúdicas que estão presentes no currículo.

“Aproveitamos ao máximo o potencial de nossos alunos e avaliamos o desenvolvimento através de atividades lúdicas”, salienta a coordenadora. “A criança passa a semana inteira na escola, no sábado tem de ser um aprendizado leve, porém, eficiente”.

“É importante destacar que a gratuidade das aulas não tira a seriedade do Programa. Os patrocinadores apostam e acompanham o nosso trabalho.”, destaca a presidente.

A ideia do “Programa de Aulas de Português” surgiu através das dificuldades dos próprios filhos da coordenadora com a língua portuguesa. A partir daí o Programa se expandiu, beneficiando crianças – filhos de brasileiros -, que não falavam o português.

O programa também está aberto às crianças de outros países que queiram aprender a falar e escrever o português.

“Os nossos projetos são extensivos às outras comunidades com as quais interagimos, que sempre têm demonstrado grande interesse pelo nosso idioma e pela nossa cultura”, diz Cristiane.

“Nós somos uma instituição, não-governamental, não-partidária e sem fins lucrativos, que foi criada com a missão de propagar a língua portuguesa e promover a manutenção das heranças culturais brasileiras, entre as crianças e adolescentes da comunidade brasileira, residentes aqui, nos Estados Unidos”, lembra a coordenadora.

Requisitos para inscrições: As inscrições para as aulas de português já estão abertas e podem ser feitas através do site da “Fundação Vamos Falar Português” – www.vamosfalarportugues.org. As aulas acontecem aos sábados pela manhã com uma hora de duração.