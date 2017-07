Setembro comemora mês da presença brasileira na Flórida

Edição de julho/2017 – pág. 21

O Consulado-Geral organizou no último dia 21 de junho, o lançamento da “Brasil – a Journey Through Brazilian Experiences”, que reúne eventos culturais previstos para setembro, ocasião do mês em que ocorre a presença brasileira na Flórida. O evento de lançamento contou com patrocínio do Banco do Brasil Americas.

O almoço realizado no “Hotel Four Seasons Surfside”, contou com a presença de 80 convidados, entre empresários, representantes da imprensa local e líderes da Comunidade brasileira, com o objetivo de divulgar a iniciativa e de atrair o interesse de potenciais patrocinadores para a série de eventos.

A presença da cultura brasileira na Flórida será celebrada com 18 eventos que acontecerão durante todo o mês de setembro. “Brasil – a Journey Through Brazilian Experiences”, reunirá eventos sobre arte, arquitetura, negócios, cinema, dança, educação, moda, gastronomia, história, literatura, música, esportes, fotografia, teatro e turismo, ressaltando a relevância da influência brasileira no estado da Flórida.

As cidades de Miami, Miami Beach, Doral, Fort Lauderdale, Boca Raton e Orlando sediarão eventos no âmbito dessa iniciativa, que visa a integrar diversas ações para promover a cultura brasileira, a economia e a língua portuguesa, apresentando para os moradores da Flórida e para toda a comunidade internacional residente no estado um pouco do Brasil.

Agenda de eventos

Miami Mix Brazil

Data: 5 a 15 de setembro

Local: Miami Center for Architecture and Design, Downtown Miami

Workshop Presença Brasileira na Flórida

Data: 6 de setembro, 9h – 17h

Local: Miami Dade College, Wolfson Campus

Worshop sobre Oportunidades Bilaterais para Desenvolvimento do Turismo

Data: 7 de setembro, 15h

Local: Broward Center for the Performing Arts, Fort Lauderdale

Sounds of Brazil

Data: 8 de setembro, às 20h

Local: Faena Theater, Miami Beach

Jantar de gala da Independência

Data: 9 de setembro, às 20h

Local: Hotel Four Seasons Miami

Brazilian Beat em Boca Raton

Data: 9 de setembro, 18h – 23h

Local: Mizner Park Amphitheater, 590 Plaza Real, Boca Raton

Brazil Taste Miami

Data: 11 de setembro, 19h – 23h

Local: Restaurante Paris 6, Miami Beach

Doral LOVES Brazil

Data: 12 de setembro a 15 de outubro

Local: Prefeitura de Doral

Geração Brasil – 50 anos de Arte

Data: 13 de setembro

Local: Duo Art Gallery, Miami

ArtBrazil

Data: 14 a 30 de setembro

Local: Galeria ArtServe, em Fort Lauderdale, e local a definir em Miami

Brazilian Voices Day: “Concert Cabaré”

Data: 15 de setembro, 19h30

Local: Broward Center for the Performing Arts, Fort Lauderdale

Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz

Data: 16 de setembro (Miami, 20h) e 23 de setembro (Orlando, às 20h)

Local: Olympia Theater, em Miami, e Bob Carr Theater, em Orlando.

Brazilian Film Festival

Data: 16 a 23 de setembro

Local: Wallcast da New World Symphony, Miami Beach Cinematheque, Regal Cinemas e Savor Cinema Fort Lauderdale

Brazilian Orlando Day

Data: 17 de setembro, das 12h às 20h

Local: Lake Eola, Orlando

Focus Brasil Orlando

Data: 20 a 24 de setembro

Local: I-Drive Nascar e Crowne Plaza Hotel, Orlando

Brazil Fashion: “Tropical Society”

Data: 27 de setembro, 11h30 – 20h

Local: Moore Building, Miami Design District

Ballet Beyond Borders: Dia da Dança

Data: 29 de setembro, às 19h

Local: Miami City Ballet,

Miami Beach

Corrida e Campeonato de Futebol de Salão

Data: 29 de setembro. Corrida às 7h e futebol às 14h

Local: Ronaldo Academy, Orlando