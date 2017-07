Loja de instrumentos musicais brasileiros inaugura em Orlando

Edição de julho/2017 – pág. 20

A manager Marcia Sallaberry está implantando em Orlando a “Made4You – MLCF Musical Instruments”-, primeira loja brasileira de instrumentos musicais que será inaugurada no próximo dia 18 de julho, disponibilizando instrumentos como violão, guitarra, baixo e acessórios, trabalhando com as marcas brasileiras “Tagima”, “S.S.A.” e “Cajon”, de percussão, para melhor atender aos músicos e turistas que vêm aos Estados Unidos para compra instrumentos musicais. “O brasileiro vai se sentir muito à vontade na nossa loja porque o atendimento é em português. Somos à base de apoio aos músicos que vêm fazer shows em Orlando. Quero todos se sintam em casa, pois além de instrumentos de qualidade e acessórios, o cliente não irá ficar constrangido ou limitado, como acontece quando vai a estabelecimentos que não falam o nosso idioma”, explica Márcia.

Há vinte anos atuando no mercado musical no Brasil, a empresária traz a sua experiência para a loja “Made4You”, e aposta no sucesso do empreendimento. “Estou fazendo a situação inversa porque eu trabalhava em São Paulo como gerente de vendas da multinacional ‘In Music’, empresa americana detentora de várias marcas de áudio, que implantei no Brasil. Agora, residindo nos Estados Unidos, estou implantando uma loja brasileira”, enfatiza. “Estamos focados em violões e guitarras Gibson e Fender. Também estamos negociando com a Giannini. A Comunidade cresceu muito em Orlando e vamos mostrar aos americanos a qualidade dos instrumentos brasileiros”.

A paixão por instrumentos musicais, revela Marcia Sallaberry, foi influência familiar, pois nasceu e cresceu em uma família de músicos. “Desde muito cedo aprendi a tocar guitarra, mas parei devido a uma tendinite. Gosto de muito de ouvir um bom instrumento”, diz. “Inclusive, conheci o meu marido, Roberto Sallaberry, no mercado musical. Ele trabalhava em uma loja que era a nossa concorrente no Brasil. O Roberto é músico, baterista, formado em Marketing”, relata a manager.

“A minha carreira empreendedora cresceu no setor musical pela minha dedicação. E com a loja ´Made4You’ vou dar assistência aos músicos no que precisarem. Temos palhetas, bonés e uma infinidade de acessórios. Chegando a Orlando os músicos e as pessoas que queiram adquirir instrumentos musicais podem nos procurar. Aqui vão encontrar tudo o que precisam porque a loja está muito bem equipada. A nossa meta é ajudar. Temos o manager, Marcos Crespilio, que vem para somar o nosso quadro de funcionários. Oferecemos um atendimento diferenciado”, ressalta.