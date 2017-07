Inscrições abertas para “ENCCEJA no Exterior 2017”

Edição de julho/2017 – pág. 19

Desde o último dia três de julho estão abertas as inscrições – gratuitas – para o “Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) no Exterior”, que se estenderão até o dia 17 de julho. Uma oportunidade de extrema relevância a jovens e adultos, que moram no exterior, e que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos no Brasil. A prova fornece o diploma de Ensino Fundamental ou Ensino Médio. E para obter a certificação será considerada a pontuação mínima indicada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e a declaração parcial de proficiência (por área de conhecimento). A emissão desses documentos é de responsabilidade do “Colégio Pedro II”, do Rio de Janeiro, e do “Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília”. Para a certificação, o participante poderá aproveitar os resultados obtidos em edições anteriores do “Encceja e também do Enem”.

A inscrição é feita exclusivamente pelo endereço -sistemasEncceja2.inep.gov.br/exterior. E para poder efetuá-la, é preciso fornecer o número de CPF (que será utilizado para emissão do certificado e da declaração parcial de proficiência), e o número do passaporte. Para a certificação do Ensino Fundamental, o participante deve ter 15 anos completos na data da realização da prova. Para a certificação do Ensino Médio, a idade é de pelo menos 18 anos na data da prova.

Participantes que necessitam de atendimento especializado ou específico devem informar na inscrição a condição que motiva a solicitação. É necessário ter documentos comprobatórios dessa condição, que podem ser exigidos pelo Inep a qualquer momento. O atendimento especializado é direito de participantes com baixa visão, dislexia e deficiência física. Auxílios ou recursos de acessibilidade necessários também só podem ser solicitados na inscrição. As opções são: prova com letra ampliada, prova com letra super ampliada, sala de fácil acesso e mobiliário acessível. O atendimento específico é destinado a gestantes, lactantes e idosos.

Horário das Provas

No dia 10 de setembro, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 7h e fechados às 8h, no turno matutino; e abertos às 13h e fechados às 14h no turno vespertino, de acordo com o horário de Miami. O horário de aplicação das provas será:

Ensino Fundamental

Manhã: das 8h às 12h (Horário de Miami)

Ciências Naturais;

Historia e Geografia.

Tarde: das 14h às 19h (Hor. de Miami)

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Redação;

Matemática.

Ensino Médio

Manhã: das 8h às 12h (Hor. de Miami)

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Tarde: das 14h às 19h (Horário de Miami)

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação;

Matemática e suas Tecnologias.

Local: Must University (1 Oakwood Blvd Suite 120), Hollywood, Flórida.