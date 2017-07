Empossada presidente do “Rotary Club – Orlando”

Ediação de julho/2017 – pág. 20

Patrícia Curcovezki é a nova presidente do “Rotary Club of Brazil – Orlando”- (Distrito 6980), empossada no último dia 28 de junho em jantar de confraternização que reuniu rotarianos, membros fundadores, empresários, o cantor Latino e convidados no “Gilson’s Restaurant”, em Orlando. Com mandato rotário de um ano – 2017 a 2018 -, a líder ressalta a responsabilidade de estar à frente de importante missão, em continuidade aos projetos humanitários que têm beneficiado a Comunidade. “É com muita honra que hoje represento o ´Rotary Club of Brazil Orlando´. Assumo a responsabilidade de liderar projetos e concretizar ações humanitárias propostas por essa grandiosa organização”, enfatiza. “Convido a todos os brasileiros, nesse ano rotariano vindouro, a conhecerem o nosso trabalho e juntarem-se a nós para que unidos possamos cumprir a meta de fazer a diferença na vida de muitos”.

Natural da cidade de Telemaco Borba, na região dos Campos Gerais do estado do Paraná, Patrícia é cirurgiã-dentista e uma das fundadoras do “Rotary Club of Brazil – Orlando”, tendo ocupado anteriormente o cargo de tesoureira e de secretária. Com a sua posse, consolida-se a liderança de mulheres no comando da organização rotariana em Orlando, pois desde a sua fundação foi eleito apenas um homem na presidência, Bryan Freier. Inclusive, a presidente eleita para o ano rotário de 2018 a 2019, é a fotógrafa Jacqueline De Andrade.

Dentre os projetos do “Rotary Club” inclui o “Amigos do Rotary”, com visita a restaurantes para que a Comunidade conheça os trabalhos da organização. A verba arrecadada durante o evento será revertida em prol da “Fundação do Rotary”. Já o “Taste of Brazil” é um convite aos empresários do ramo da gastronomia para que se integrem ao projeto, doando comida para o evento que irá mostrar a cultura brasileira, com apresentação de capoeira, música muitas outras atrações. “Vamos arrecadar verbas paras continuidade aos projetos humanitários”, explica a presidente.

Outra importante iniciativa do “Rotary Club of Brazil – Orlando” é o projeto “Aprendendo o Português”, com aulas de Português para os filhos de brasileiros que nasceram nos Estados Unidos. “Hoje temos vinte e dois alunos que frequentam as nossas aulas. Isso é imprescindível, pois as crianças podem se comunicar com os avós e demais parentes no Brasil que não falam o inglês. A nossa meta é expandir cada vez mais a nossa iniciativa, agregando mais crianças”, reforça.

Durante o jantar de posse, Patrícia Curcovezki recebeu abraços e cumprimentos dos convidados, ocasião em que o cantor Latino marcou presença, vindo do Brasil especialmente para prestigiar a presidente. A ex-presidente do “Rotary Club”, Elisiane Ramos – 2016 a 2017 -, desejou sorte e empenho à líder do novo ano rotário. Ron Jensen é o governador nomeado para o ano rotário – 2018 a 2019. As demais funções ficaram assim definidas: Secretária, Roseana Maranhão; Tesoureiro, Antônio Fernando Skaf e Diretor de Projetos, Alexandre Damiani. Vale lembrar que este ano, foi comemorado os 100 anos da fundação rotária em Atlanta, na Geórgia. Para mais informações: 407-603-5098