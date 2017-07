“Brazilian Day Orlando Festival” exalta Brasil multicultural

Edição de julho/2017 – pág. 21

Determinado e buscando apoio para a realização do “Brazilian Day Orlando Festival”, no Lake Eola Park – em Downtown – no dia 17 de setembro, o jornalista Paulo Correa deixa evidente que abraçar causa em prol da cultura brasileira, mostrando aos americanos o que o Brasil tem de melhor, é um passo gigante. Um acontecimento privilegiado, enaltecendo a nossa música, as artes plásticas, a gastronomia, a literatura, entre outras atividades, com as cores verde e amarelo da nossa bandeira. E muito além da brasilidade em cena, a essencialidade do calor humano e do abraço intrínseco são pontos fundamentais, “coisa que o americano ainda não compreende porque isso faz parte da nossa cultura, é coisa nossa, brasileira”, ressalta Correa. “O ´Brazilian Day Orlando Festival´ é uma oportunidade ao americano de entender melhor quem somos nós, e de aprender conosco. Um jeito cultural de se aproximar para que possa compreender melhor o Brasil”.

“Outra questão, é poder mostrar a nova geração de brasileiros, que nasceram nos Estados Unidos e que se formaram no país, segmentos de nossa cultura que muitos deles ainda não conhecem, não viram de perto o Brasil multicultural”, enfatiza. “Estou me referindo ao maculelê, à capoeira, ao forró e tantos outros ritmos como o chorinho, a viola bem tocada. Isso é coisa do nosso povo, compreende? O meu objetivo não é ganhar dinheiro ou me promover com a realização do evento, quero mostrar o Brasil a Orlando como muitos ainda não viram. Para isso, preciso do apoio dos empresários, das companhias aéreas e do incentivo da Comunidade para alavancar o projeto. A união da nossa comunidade é essencial em um evento comunitário”.

Paulo Correa destaca a oportunidade aos artistas de Orlando e da região de se apresentarem no “Brazilian Day Orlando Festival”. “Temos grupos ótimos de pagode, de capoeira, enfim, artistas que podem proporcionar um espetáculo maravilhoso ao público. A nossa intenção é de que oitenta por cento das atrações do festival sejam artistas locais”, avisa. “Também estou acertando na Bahia a possibilidade de o Grupo Olodum se apresentar no evento (até o encerramento desta edição o jornalista não tinha confirmado a participação do Olodum no ‘Brazilian Day Orlando’ Festival”).

Barracas e áreas segmentadas

Adiantou Correa que áreas específicas integram o organograma do “Brazilian Day Orlando Festival”, onde são esperadas cerca de 30 mil pessoas no Lake Eola. “São setenta barracas com produtos de profissionais brasileiros, em segmentos diversificados. Também vamos disponibilizar barracas com representantes religiosos, de vários templos – kardecistas, católicos, evangélicos. Vamos ter área para indústria brasileira; área infantil, com pula-pula e personagens de Monteiro Lobato; área das artes plásticas, reunindo obras de artistas renomados, como é o caso do Edson Campos; área para empresas prestadoras de serviços como advogados e Turismo”, informa.

“Orlando é uma cidade multicultural, que recebe turistas de várias partes do mundo, atraídos pelos parques, pelas compras e pela gastronomia. E neste contexto de atrações o ´Brazilian Day Orlando Festival´ vai fazer a diferença em setembro porque é o Brasil com suas mulatas com fantasias de luxo do Carnaval do Rio de Janeiro; grupos de escolas de samba; os ritmos alucinantes do frevo, do axé da Bahia, do samba e da bossa-nova”, exalta Paulo Correa. “Estamos acertando para que no dia do evento a roda gigante de Orlando -Orlando Eye – seja iluminada com as cores verde e amarelo. Vamos mostrar um Brasil que poucos brasileiros e americanos conhecem”, finaliza.