Viver bem de maio/2017

Edição de maio/2017 – pág. 40 e 42

Os 7 Segredos da Beleza Feminina, com Dr. Robert Rey

Em 5 de maio, Dr. Rey, conhecido cirurgião plástico, ministrou a palestra “7 segredos da beleza feminina”, no Bella Collina, Orlando. O evento contou ainda com a presença do cirurgião plástico Dr. Alex Souza. Nesse dia, os médicos lançaram a construção do Centro Mundial de Cirurgia Cosmética em Orlando. Além desse lançamento, Dr. Alex Souza apresentou o aplicativo iBeauty, que foi desenvolvido por ele e está disponível para download no iTunes e na loja de aplicativos Android. Esse aplicativo fornece acesso 24/7 aos recursos de saúde e beleza, bem como proporciona aos pacientes acesso ao centro, seus serviços e educação.

As produtoras do evento, Vivian Morijo e Renata Costa, proprietárias da Review Eventos, preocuparam-se com todos os detalhes para essa noite especial, que reuniu 250 mulheres, vindas de várias partes dos Estados Unidos, e sete empresas patrocinadoras desse incrível projeto.

Fotos: Patricia Matos Photography

1º ano do canal “Brasileiras em Orlando”

O primeiro aniversário do canal Youtube “Brasileiras em Orlando”, apresentado por Renata Loyola, foi marcado por um belíssimo jantar comemorativo no dia 5 de maio, no Gilson’s Restaurant. O evento teve como principal foco não somente homenagear as mulheres entrevistadas durante este ano (presenteadas com um troféu personalizado reverenciando as mulheres brasileiras), mas também reverter todo o lucro desse evento para uma brasileira de 34 anos e mãe de dois filhos, que “atravessa” um câncer estágio 4. Com o apoio de muitas empresas, diversas igrejas e a comunidade bem diversificada, Renata Loyola marca mais uma conquista que envolve “ajudar o próximo sem pedir nada em troca”, como sempre faz questão de dizer. O cantor Allex Flores encantou os presentes interpretando Elvis Presley. O produtor Alexandre Noan (Noan Productions) esteve na direção do evento. Alexandre também produz o programa “Brasileiras em Orlando”.

Fotos: NOAN PHOTO&VIDEO

Dominium Consulting no coração de Miami

Dominium Consulting Service abriu sua primeira filial em Miami, no dia 1 de maio. Agora a comunidade brasileira do Sul da Flórida poderá contar com o suporte contábil e consultoria para negócios nos EUA. A equipe Dominium de Miami aguarda você!

Endereço: 17100 Collins Ave Ste 221 Sunny Isles Beach, FL 33169

Fashion Day em Orlando

Em 18 de abril, Anica Beara apresentou, no Summerville Orlando Resort, o seu primeiro desfile, que foi descontraído, colorido e muito bem representado pelas lindas mulheres de Orlando.

Fotos: Arquivo

Feijoada Anual da ABI INTER 2017

No sábado, dia 13 de maio, a ABI Inter (Associação Brasileira de Imprensa Internacional) promoveu sua feijoada anual, no Restaurante Chima Brazilian Steakhouse, em Ft. Lauderdale. O almoço reuniu membros da ABI Inter e convidados. Vanessa Caetano Salmeron representou a MIDIA ORLANDO, frisando o quanto foi importante fazer parte deste evento anual de imprensa e ter a oportunidade de rever colegas de profissão.

Fotos: Vanessa Caetano

Manuela Miranda celebrou 9 anos no dia 7 de maio

Com familiares e amigos, Manuela comemorou seu aniversário de 9 anos com o tema “Paris”, nas cores rosa, branco e preto. Manuela ficou muito feliz com a presença de sua madrinha Mirian Silva, vinda do Brasil especialmente para essa celebração. Gilson’s Restaurant, no Lake Buena Vista, foi o lugar escolhido para a realização da festa. Decoração “Alegria Festas”.

Fotos: Tio Vaninho photographer

Ricardo Molina faz lançamento do seu livro

O CEO da Talent fez o lançamento do seu livro “Como ganhar dinheiro com Vacation Homes”, no dia 28 de abril, para a mídia de Orlando e convidados. Esse livro, que já se encontra nas livrarias do Brasil, aborda amplamente esse setor e investimentos, como um guia aos interessados.

Fotos: Arquivo Evento