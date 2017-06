Viver bem de junho/2017

Edição de junho/2017 – pág. 40

Open House do “Arisha Enclave”

O “Open House do Condomínio Arisha Enclave” aconteceu na última quinzena de maio e foi realizado pela Fernanda Madruga Montenegro (Real Estate Broker), que recebeu proprietários, convidados, futuros residentes e Realtors da Central Flórida com uma bela e saborosa recepção, preparada pelo Chef Luiz Lohran. O condomínio tem uma estrutura completa de casas para sua família morar ou passar férias com conforto e qualidade… e fica próximo de tudo! Posto de combustível, lojas, academias, supermercados e Disney. O seu momento é agora: transforme seu projeto de vida ou investimento seguro em realidade!

Fotos: Vanessa Caetano Photography

Florida Sharks Sports Club

Em 30 de maio, realizou-se, no Florida Sharks Sports Club, uma demonstração para o programa Planeta Brasil com a atriz e apresentadora Fernanda Pontes, no Orlando Sports Center. O atleta Eduardo Castilho é o criador deste projeto inovador, chamado Florida Sharks Sports Club, que tem o objetivo de proporcionar esporte para todas as idades, bem como possibilitar o acesso de todos à prática de uma atividade física, não somente de alta performance, mas de inclusão de pessoas e crianças com limitações. Como todo projeto, o FS Sports Club procura patrocinadores. Para mais informações, contate (407) 409.5134 ou envie e-mail para edu@eduardocastilhos.com

O programa Planeta Brasil será transmitido na primeira semana de julho/2017.

Celebração da formatura no High School de Emily

Emily Beltrão, 18 anos, nascida no Rio de Janeiro, veio conhecer a América aos 11 anos. Sua avó morava em Miami e, nessa visita, ela resolveu cursar o “middle school” e o “high school” em Orlando, onde amou estudar. Hoje, ela prepara-se para cursar o Santa Fe College, em Gainesville, FL; seu sonho… agora, realizado. Todos estão muito orgulhosos pela vitória de Emily aqui! Isso mostra que quando amamos e acreditamos do fundo de nossa alma em algo, sentimo-nos mais fortes e serenos, pois temos certeza de que nada poderá vencer a nossa fé. Essa força estranha faz com que sempre tomemos a decisão certa, na hora exata e, quando atingimos nossos objetivos, ficamos surpresos com nossa própria capacidade.

Fotos: Arquivo pessoal