Edição de junho/2017 – pág. 44

Peça criada em 1974 pela estilista belga Diane Von Furstenberg, o vestido envelope ou “wrap dress” é um dos modelos mais versáteis de vestido e mesmo com o passar dos anos continua sendo um clássico no guarda-roupa feminino.

É um vestido transpassado de modelagem reta e sua principal característica é uma abertura total na frente, que se fecha com botões, zíperes ou uma faixa na altura do quadril, que deixa o corpo acinturado.

Esse modelo transita entre o elegante e o básico sem nenhuma dificuldade. E favorece todos os tipos de corpo, podendo ser com manga, sem maga, longo, mini, curto, com decotes profundos. É só escolher o que mais te agrada! Vamos ver algumas dicas para usar o vestido envelope em diversas ocasiões.

Vestido envelope no dia a dia

Por ser prático é perfeito para o dia a dia. Para dar um toque a mais no look, aposte no vestido envelope clássico, combinando com rasteiras ou sapatilhas e bolsas de estrutura mais flexível, o que deixa o visual menos formal.

Vestido envelope midi

Como não poderia deixar de acontecer, o vestido envelope também surgiu na versão midi. Com esse modelo moderno e atual, o interessante é alongar a silhueta, apostando em sapatos com o mesmo tom da sua pele (nude), ou que deixam o peito do pé à mostra, sem amarrações no tornozelo, que causam uma quebra a silhueta.

Vestido envelope longo

Para um look elegante, aposte no vestido envelope longe. Para deixar o visual mais romântico, prefira tecidos estampados e combine com bolsas pequenas e sandálias baixas, com os pés à mostra.

Vestido envelope no trabalho

É uma peça ideal para o ambiente de trabalho, pois é formal e elegante. Combine com sapatos fechados, como scarpins e com bolsas médias ou grandes, porém estruturadas. E para complementar o look, adicione um colete ou um blazer.

Vestido envelope para festas

Incrivelmente elegante, o vestido envelope é peça garantida nas festas, seja ele liso ou com brilho. Combine com sapatos delicados, com saltos finos e com bolsas pequenas. E se você for mais ousada e quer arrasar no visual, não se esqueça de tirar proveito de um decote profundo. E não se esqueça dos acessórios, festas são para brilhar!