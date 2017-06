“Pandora – The World of Avatar”, nova Aventura da “Disney’s”

Edição de maio/2017 – pág. 28

Prepare-se para experimentar a mais impactante aventura no “Disney’s Animal Kingdom” com a inauguração de “Pandora – The World of Avatar”, que estará aberta ao público a partir do dia 27 de maio. O vislumbre das imagens do premiado filme de James Cameron – “Avatar” -, poderão ser admiradas pelo visitante ao embrenhar-se na floresta mágica, que acelera o coração e nos dá a sensação de que há um mundo paralelo, enigmático, o mundo de “Pandora”. A partir daí, valem todas as surpresas ao longo da expedição, que nos conduz às profundezas do “Vale de Mo’ara”. Uma experiência incrível no reduto místico de montanhas flutuantes e das personagens do longa que encantou plateias em várias partes do planeta.

Ocupando uma área de 48 mil metros quadrados do parque, o “Pandora – The World of Avatar”, é majestoso e, logo nos primeiros momentos, mexe com a imaginação, pois o aparato de sons, animais e efeitos com fumaça, nos transporta a uma realidade muito além do que supomos. E mergulhar no habitat de personagens gigantes, azulados, com a cara de gato, é simplesmente audacioso. Experimente e tire as suas próprias conclusões. E segundo anunciou Bob Iger, CEO da Disney, a espetacular aventura de “Pandora” é um convite a todas as idades. Vale ressaltar que “Pandora – The World of Avatar” é uma parceria entre “Walt Disney Imagineering”, James Cameron e “Lightstorm Entertainment” para dar vida ao mítico mundo de Pandora.

Aventuras em Pandora

Inspirada na película de James Cameron – o mesmo diretor de “Titanic”, que ganhou 11 estatuetas do Oscar -, o exuberante mundo de Pandora, retrata uma geração após o conflito entre os humanos e o povo Na’vi. E caminhar pelo mundo místico de florestas bioluminescentes, montanhas flutuantes e Banshees voando pelo céu é algo de tirar o fôlego. E você poderá acompanhar duas aventuras: “Na’vi River Journey”, quando as famílias poderão navegar em um misterioso rio sagrado que corre pela floresta bioluminescente. E tudo termina com um encontro inesquecível com o xamã Na’vi, que tem uma profunda conexão com a força viva do mundo de Pandora.

Na segunda aventura, “Avatar Flight of Passage”, montados em um mítico Banshee voador, os visitantes irão sobrevoar Pandora em uma aventura hi-tech pelas florestas, montanhas flutuantes e oceanos majestosos desse mundo cheio de cores. Sem dúvida, outro momento interessante da viagem.

E para encerrar essa cativante experiência, o visitante poderá adquirir lembranças de sua aventura no mundo de Pandora, visitando a loja temática inspirada na cultura Na’vi, o “Bar Pongu”, que tem bebidas refrescantes, e o “Restaurante Stau’li Canteen” que promete surpreender os visitantes com seus pratos deliciosos.